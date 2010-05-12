Королевская: нужно сократить количество видов лицензий в Украине

Парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на сегодняшнем заседании принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о существенном сокращении количества видов лицензий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

В то же время, как сообщила сегодня на брифинге глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, законопроект предусматривает отмену 28 видов лицензий. Это уже третий законопроект, который сокращает виды лицензирования в Украине.

«Первый законопроект был принят в прошлом году, он отменял 5 видов лицензий. Второй законопроект, который отменяет 15 видов лицензий, вчера был включен в повестку дня Верховной Рады», – сказала она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, новый законопроект должен стать базовым и решить проблему лицензирования в Украине. «Он отменяет дополнительно 28 видов лицензий. Тем самым мы сможем войти в категорию стран, где лицензирование находится на европейском уровне», – отметила глава профильного комитета.