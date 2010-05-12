ГЛАВНОЕ на 12 мая

Хроника дня

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Финансы: За январь-апрель НБУ выдал комбанкам стабкредиты на общую сумму 2,858 млрд. грн.

На протяжении января-апреля 2010 года Национальный банк Украины выдал коммерческим банкам 2,858 млрд. грн. рефинансирования в виде кредитов под программы финансового оздоровления.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Нацбанка.

Согласно информации, в январе т.г. стабилизационные кредиты получили шесть банков на общую сумму 1,360 млрд. грн. В феврале т.г. НБУ выделил на финансовое оздоровление четырех банков 1,126 млрд. грн. В марте стабкредиты не предоставлялись, а в апреле был выдан кредит одному банку в сумме 0,372 млрд. грн.

Нацбанк также предоставлял кредиты коммерческим банкам для финансирования мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Евро-2012. Так, в феврале был предоставлен кредит одному банку на сумму 427,45 млн. грн., в марте – одному банку на 460,18 млн. грн., в апреле – одному банку на 18,02 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, объем осуществленных НБУ операций по мобилизации средств банков в январе-апреле т.г. составил 81,4 млрд. грн., объем операций по рефинансированию - 3,8 млрд. грн.

В 2009 году общий объем предоставленного Нацбанком рефинансирования составил 64,405 млрд. грн. Из этой суммы кредиты под программы финансового оздоровления получили 70 банков на общую сумму 47,859 млрд. грн., кредит для финансирования Евро-2012 получил один банк на сумму 670,94 млн. грн.

Новости банков: Собственный капитал банков в апреле увеличился на 2,5%

Собственный капитал банков за апрель 2010 года, по предварительным данным, увеличился на 2,5% - до 129,9 млрд. грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 100,4% от собственного капитала банковских учреждений.

По состоянию на 1 мая 2010 года активы банков составляли 888,4 млрд. грн., общие активы – 1 трлн. 011,9 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции - 71,5%.

Обязательства банков по состоянию на указанную дату составляли 758,4 млрд. грн. В том числе средства физических лиц – 229,4 млрд. грн., средства субъектов хозяйствования – 119,5 млрд. грн.

По состоянию на 1 мая 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.

НБУ ввел временную администрацию в «Зембанке»

Национальный банк Украины постановлением №231 от 11 мая 2010 года ввел временную администрацию в ПАО «Земельный банк» (г. Харьков) сроком на шесть месяцев - с 12 мая по 11 ноября 2010 года.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, временным администратором банка назначена заместитель начальника Управления НБУ в Харьковской области Нина ГРИШИНА.

Также сообщается, что «с целью создания благоприятных условий для стабилизации финансового состояния банка» в «Зембанке» введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 12 мая по 11 августа 2010 года.

Справка УНИАН. Харьковский акционерный коммерческий «Земельный банк» зарегистрирован в октябре 1991 году.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года акционерами «Зембанка» являлись страховая компания «Лемма», прямое участие – 99,7239% и президент СК «Лемма» Сергей ЧЕРНЫШОВ, прямое участие – 0,0007%, опосредованное – 99,7239%.

ТЭК: НКРЭ 20 мая пересмотрит тарифы облэнерго

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на открытом заседании 20 мая пересмотрит структуру тарифов областных энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии по регулируемому тарифу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

В последний раз тарифы облэнерго НКРЭ пересматривала в декабре 2009 года. При этом для большинства энергоснабжающих компаний тарифы на передачу электроэнергии были повышены, на поставку – понижены по сравнению с установленными для компаний на IV квартал 2009 года.

Долг предприятий ТКЭ за газ составляет 7,9 млрд. грн.

Задолженность предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 7,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ТРИКОЛИЧ в ходе селекторного совещания, посвященного подготовке страны к отопительному сезону 2010/2011.

«Сегодня долг составляет примерно 7,9 млрд. грн., из них 2,2 млрд. грн. – только по Киеву. Если учесть, что стоимость газа – 900 грн. за 1 тыс. кубометров для тепловиков, считайте, что мы сегодня около 8 млрд. кубометров взяли у России и не оплатили», - сказал он.

В.ТРИКОЛИЧ напомнил, что правительство поставило перед тепловиками задачу с 1 июля текущего года рассчитаться за энергоносители на 80%, а до 1 октября – на 100%.

«На 1 октября на 100% рассчитались – продолжаем сотрудничество, нет – у нас нет такой возможности», - добавил он.

В свою очередь первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ сообщил, что на сегодня средний уровень расчета за газ предприятий ТКЭ за прошедший отопительный сезон находится на уровне 66%, задолженность по оплате за газ за отопительный сезон составляет 3,3 млрд. грн.

Общий баланс светлых нефтепродуктов в Украине в январе-апреле сократился на 5,2%

Общий баланс светлых нефтепродуктов в Украине (совокупность производства, импорта и экспорта) в январе-апреле 2010 года составил 2,874 млн. тонн, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2009 года (3,032 млн. тонн).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

В сообщении отмечается, что баланс бензина в январе-апреле составил 1,376 млн. тонн (падение на 12,25%), дизтоплива – 1,498 млн. тонн (рост на 3%).

Как отмечают в Консалтинговой группе «А-95», плюсовая разница баланса ДТ за четыре месяца т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связана с его стоимостью на рынке, которая ниже прогнозируемой, в результате чего розничная реализация дизтоплива приносит убытки трейдерам.

По данным Консалтинговой группы «А-95», общий баланс светлых нефтепродуктов в Украине в апреле 2010 г. составил 857,9 тыс. тонн, что на 0,01% меньше, чем в апреле прошлого года (858,01 тыс. тонн).

Баланс бензина в апреле 2010 г. составил 387,8 тыс. тонн, что на 5,35% меньше, чем за аналогичный период 2009 г. (409,73 тыс. тонн). В частности, поставки бензина по импорту сократились на 8,6% (116,35 тыс. тонн), тогда как внутреннее производство возросло на 15% (325,39 тыс. тонн).

Баланс дизельного топлива в апреле текущего года составил 470,1 тыс. тонн, превысив на 4,87% аналогичный показатель прошлого года (448,28 тыс. тонн). Объем импорта ДТ в апреле т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23,66% (205 тыс. тонн). Выросло и производство ДТ на украинских НПЗ: в апреле оно составило 315,43 тыс. тонн, что на 2,08% больше апреля 2009 г.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» было создано в мае 2008 г. Компания специализируется на профессиональном изучении рынка нефтепродуктов, издает журнал для автомобилистов «А-95».

Украинская ГТС не будет передана российскому «Газпрому»

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявляет, что украинская ГТС не будет передана российскому «Газпрому».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде Украины, представляя информацию Кабинета министров о ходе переговоров между Украиной и Российской Федерацией о подготовке межгосударственных соглашений, подписание которых планируется 17 мая во время визита Президент РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев.

А.КЛЮЕВ подчеркнул: «Я скажу однозначно: если будет стоять вопрос о ГТС, то речи не будет идти о передаче ГТС российскому «Газпрому».

По его словам, если во время переговоров с российской стороной будет ставиться вопрос о ГТС, то «мы будем ставить вопрос о создании газового консорциума трехстороннего – это страны ЕС, Украина и Россия».

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что тогда этот вопрос будет внесен для рассмотрения в Верховную Раду Украины. По его словам, именно парламент должен будет рассмотреть вопрос о «функционировании этой ГТС и передаче в концессию».

«Примут закон о концессии, о передаче ГТС нашему консорциуму - тогда вопрос будет стоять, не примут – тогда вопрос не будет стоять», - сказал А.КЛЮЕВ.

Также он подчеркнул, что переговоры с Российской Федерации ведутся о возможности «чистого кредитирования» строительства двух блоков на Хмельницкой АЕС, а не передаче ее в чью-то собственность. По его словам, «здесь никакой сдачи украинских интересов нет». А.КЛЮЕВ подчеркнул, что вопрос о достройке этих двух блоков на АЕС разрабатывался и правительством Юлии ТИМОШЕНКО.

А.КЛЮЕВ уверяет, что во время визита Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину «никаких экспромтов не будет», а будут подписаны только документы, подготовленные на международном уровне.

Бизнес: Янукович подписал закон об управлении предприятием-должником

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом” об осуществлении управления предприятием-должником (банкротом)”.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Закон Украины “О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” об осуществлении управления предприятием-должником (банкротом)”.

Согласно закону, в случае досрочного прекращения процедуры санации в связи с заключением мирового соглашения или погашением требований кредиторов, управляющий санацией на протяжении пяти дней со дня принятия хозяйственным судом соответствующего решения сообщает об этом орган или должностное лицо органа, к компетенции которого относится назначение руководителя (органов управления) должника, в случае необходимости обеспечивает проведение собраний или заседания соответствующего органа и продолжает исполнять свои полномочия до назначения в установленном порядке руководителя (органов управления) должника.

Законом также предусмотрено, что если имущества банкрота хватило, чтобы удовлетворить все требования кредиторов, он считается не имеющим долгов, и может продолжать свою предпринимательскую деятельность. В таком случае ликвидатор на протяжении пяти дней со дня принятия хозяйственным судом соответствующего решения сообщает об этом орган или должностное лицо органа, к компетенции которого относится назначение руководителя (органов управления) должника, в случае необходимости обеспечивает проведение собраний или заседания соответствующего органа и продолжает исполнять свои полномочия до назначения в установленном порядке руководителя (органов управления) должника. Хозяйственный суд может вынести решение о ликвидации юридического лица, которое освободилось от долгов, только если у него осталось имущественных активов меньше, нежели требуется для его функционирования согласно законодательству.

На протяжении пяти дней со дня утверждения хозяйственным судом мирового соглашения управляющий санацией (ликвидатор) сообщает об этом орган или должностное лицо органа, к компетенции которого относится назначение руководителя (органов управления) должника, в случае необходимости обеспечивает проведение собраний или заседания соответствующего органа и продолжает исполнять свои полномочия до назначения в установленном порядке руководителя (органов управления) должника.

ГМК: СКМ и «Метинвест» опровергают участие в сделке по покупке «Запорожстали» На текущий момент ни Ринат АХМЕТОВ лично, ни Группа СКМ (в т.ч. горно-металлургический холдинг «Метинвест») не являются собственниками ОАО «Запорожсталь», а также не находятся в состоянии оформления сделки по приобретению данного предприятия.

Об этом сообщается в официальном заявлении Группы СКМ, переданном УНИАН.

«Информация о том, что «Метинвест» купил 50% акций «Запорожстали», появившаяся сегодня в некоторых СМИ, не соответствует действительности», – отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Запорожье председатель Запорожской облгосадминистрации Борис ПЕТРОВ подтвердил информацию о том, что Группа «Метинвест», подконтрольная бизнесмену Р.АХМЕТОВУ, приобрела 50% акций ОАО «Запорожсталь».

«Если вы настаиваете, да, действительно, он эти акции купил», – сказал Б.ПЕТРОВ, отвечая на вопрос о достоверности информации о приобретении «Метинвестом» пакета акций ОАО «Запорожсталь».

Б.ПЕТРОВ также сообщил, что представители областной власти уже наладили контакт с новыми акционерами, и отметил, что со сменой собственников меткомбината требования Запорожской ОГА не изменятся. «От новых владельцев нам нужны те же две вещи, что и раньше – соблюдение норм природоохранного законодательства и сохранение рабочих мест», – сказал Б.ПЕТРОВ.

Как сообщалось ранее, в покупке ОАО «Запорожсталь» была заинтересована компания POSCO (Южная Корея), один из крупнейших производителей стали в мире.

6 октября 2009 года Группа «Метинвест» и компания POSCO подписали Меморандум о взаимопонимании, который стал началом изучения возможностей и осуществления взаимовыгодного сотрудничества.

В середине 2009 года совладельцы основного акционера «Запорожстали», компании Midland Group – Эдуард ШИФРИН и Алекс ШНАЙДЕР заявили о намерении продать около 50% акций меткомбината.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой "Метинвест" на партнерских началах.

Пищепром: «Укрводка» за мораторий на повышение акцизов на алкоголь до 2012 года Ассоциация «Укрводка» выступает за введение моратория на повышение акцизов на алкоголь до 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации.

Комментируя принятие в первом чтении Верховной Радой Украины законопроекта №6337, которым предусматривается повышение ставки акцизного сбора на ликеро-водочную продукцию на 15,9% – до 39,4 грн. за 1 л. 100% этилового спирта, директор ассоциации Иван ЖОЛНЕР отметил, что предприятия отрасли с пониманием относятся к стремлению правительства наполнить госбюджет, но отрасль еще не оправилась от прошлогоднего резкого повышения ставок акцизного сбора.

«Объемы производства продолжают сокращаться. В частности, по итогам первого квартала 2010 года в Украине было произведено ликеро-водочной продукции на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года», – отметил он.

Проектом документа предлагается повышение ставок акцизного сбора фактически на уровень индексации, проведение которой предусматривалось законом с 1 января 2011 года. «При этом сама индексация не отменяется. Следовательно, с 1 января 2011 года ставки акциза будут вновь увеличены. Учитывая тяжелую ситуацию в отрасли, необходимо ввести мораторий на повышение ставок акцизного сбора и индексацию до 2012 года. Стабильность законодательного поля позволит предприятиям справиться с налоговой нагрузкой и обеспечит стабильные поступления в бюджет», – отметил И.ЖОЛНЕР.

Кроме того, «Укрводка» выступает против авансовой уплаты НДС одновременно с уплатой акциза в размере 20% от суммы акцизного сбора. Чтобы осуществить эти платежи, необходимо извлекать средства из оборота или привлекать дополнительные кредитные ресурсы, что существенно увеличит финансовую нагрузку на предприятия отрасли.

По словам экспертов ассоциации, прогноз стоимости продукции для конечного потребителя можно будет сделать только после принятия окончательной редакции законопроекта № 6337, но в целом эффективность законодательных инициатив и развитие легального производства будет зависеть от мер по борьбе с оборотом контрафактной продукции и самогоноварения.

ЖКХ: Предприятия ЖКХ Украины закончили I квартал с убытками в 603 млн. грн

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Украины закончили I квартал т.г. с убытками в размере 603 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ в ходе селекторного совещания, посвященного подготовке страны к отопительному сезону 2010/2011 гг.

По его словам, из общего объема убытки предприятий теплоэнергетики составляют 265 млн. грн.

Ю.ХИВРИЧ сообщил, что дебиторская задолженность предприятий ЖКХ в первом квартале увеличилась на 2,5 млрд. грн. и составляет 12,6 млрд. грн. При этом задолженность бюджетных предприятий за коммунальные услуги составляет 1,2 млрд. грн, из них госбюджету – 400 млн. грн., местным бюджетам – 823 млн. грн.

«Задача – за летний сезон бюджетные учреждения должны полностью рассчитаться за полученные коммунальные услуги», - сказал он.

Как сообщил первый замминистра по вопросам ЖКХ, кредиторская задолженность предприятий ЖКХ с начала года увеличилась на 2,5 млрд. грн. и составляет 13,9 млрд. грн., из них 7,8 млрд. грн. – за энергоресурсы. Самые большие объемы кредиторской задолженности – в Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Киевской областях.

Вместе с тем задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги за первый квартал т.г. составила 1,5 млрд. грн.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что средний уровень оплаты за ЖКУ снизился и составляет 84%. В частности, ухудшилась ситуация с оплатой населением услуг по теплоснабжению: за первый квартал эти услуги оплачены на 77%, что на 4% ниже, чем в прошлом году.

При этом в первом квартале уровень оплаты ЖКУ жителями Черниговской, Львовской, Киевской областей и Киева составил 96%. Наихудшие показатели – в Севастополе и Днепропетровской областях (74%).

Транспорт: Минтранс аннулировал лицензии 102 автоперевозчиков

Лицензионная комиссия Министерства транспорта и связи Украины аннулировала лицензии на право предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом 102 перевозчикам, которые не придерживаются требований действующего законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, такое решение принято по результатам ряда плановых проверок соблюдения лицензионных условий перевозчиками, проведенных Глававтотрансинспекцией Минтранса с целью повышения безопасности автомобильных перевозок и снижения уровня дорожно-транспортного травматизма.

Согласно сообщению, за период с 26 апреля по 7 мая этого года было проведено 164 проверки лицензиатов, во время которой выявлено ряд нарушений действующего законодательства об автомобильном транспорте. Наиболее распространенные нарушения – отсутствие документов на проведение технического осмотра эксплуатируемых транспортных средств, неподобающее техническое состояние транспортных средств, необеспечение лицензиатами контроля за условиями, режимом работы и временем отдыха водителей. Кроме того, ряд перевозчиков не проводят предрейсовый и послерейсовий медицинский осмотр водителей, инструктажи по соблюдению безопасности автоперевозок, пожарной безопасности и пр.

Кроме того, выяснилось, что у некоторых перевозчиков-нарушителей нет производственных помещений и гаражей для хранения транспортных средств в межсменное время, а ряд транспортных средств эксплуатируются без сертификатов.

По результатам выявленных нарушений инспекторы территориальных управлений Глававтотрансинспекции составили свыше 270 актов.

Соцполитика: Правительство приняло решение о повышении в этом году должностных окладов работников бюджетной сферы

Правительство приняло решение о повышении в 2010 году должностных окладов работников бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки, исходя из постепенного повышения должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда до размера минимальной заработной платы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 12 мая.

Согласно правительственному решению, предусмотрено рассчитывать должностные оклады исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда с 1 января - 555 грн., а с 1 апреля - 567 грн. При этом для работников, у которых должностные оклады меньше, чем размер минимальной заработной платы, должностные оклады (тарифные ставки) в штатном расписании устанавливаются на уровне минимальной зарплаты.

Постановлением также определено, что до 15 июня 2010 г. Министерство труда и социальной политики вместе с Министерством финансов должны подать на рассмотрение правительству предложения относительно повышения с 1 июля 2010 г. должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки.

Повышение должностных окладов получат более 3,5 млн. работников бюджетных отраслей образования, науки, культуры, здравоохранения и тому подобное.

ВР отклонила закон о льготном кредитовании многодетных семей

Верховная Рада Украины отказалась внести изменения в закон “Об охране детства” относительно льготного кредитования многодетных семей с целью улучшения их жилищных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие данного законопроекта в первом чтении проголосовали лишь 162 народных депутата из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Законом Украины “Об охране детства” предусмотрено, что семьям с детьми в порядке, который определяется Кабинетом министров Украины, предоставляются льготные долгосрочные кредиты на приобретение жилья, предметов долгосрочного пользования и жилищное строительство. В то же время, законодательством предусматриваются льготные кредиты на улучшение жилищных условий лишь для молодых семей.

Целью разработки законопроекта является предоставление дополнительных социальных гарантий – права на льготное кредитование для улучшения жилищных условий многодетных семей по аналогии с соответствующей льготой, предусмотренной действующим законодательством для молодых семей.

Госдума РФ приняла закон, обязывающий трудовых мигрантов проходить дактилоскопию

Государственная дума России приняла Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», обязывающий иностранных трудовых мигрантов проходить дактилоскопическую регистрацию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, «за» проголосовал 441 российский депутатов.

В частности, трудовые мигранты при выдаче им разрешений на работу в России обязаны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и сфотографироваться. При этом за Федеральной миграционной службой закрепляются полномочия по ведению информационных банков данных о разрешительных документах, выдаваемых иностранным гражданам.

В целом данный закон облегчает получение разрешения на работу для мигрантов из стран, с которыми Россия имеет свободный въезд. Речь идет, прежде всего, о введении платного патента для трудовых мигрантов стоимостью в 1 тыс. руб. (около 33 долл.). Он будет действовать от одного до трех месяцев с правом неоднократного продления в течение одного года.

По прошествии года иностранец должен написать новое заявление о выдаче патента, предъявить удостоверение личности, миграционную карту, документы, подтверждающие уплату фиксированного авансового платежа, и сведения о том, какими видами трудовой деятельности он занимался на территории РФ. После этих процедур патент будет переоформлен.

Документ разработан правительством РФ и направлен на совершенствование механизмов регулирования внешней трудовой миграции, защиты российского рынка труда. Оговаривается, что разрешение на работу иностранным гражданам, являющимся квалифицированными специалистами, будет выдаваться на срок действия трудового договора с пригласившими их работодателями, но не более чем на три года.

На основании этого разрешения им и членам их семей – супругу (супруге) и детям - оформляется вид на жительство на срок действия контракта. Если такой трудовой договор заключается более чем на 183 календарных дня, мигрантам предоставляется налоговый режим резидента РФ (Налог на доходы физических лиц по ставке 13%). Кроме того, работодатели должны будут обеспечить иностранных сотрудников жильем, социальным пакетом и медицинским обслуживанием.

На работодателей возлагается обязанность уведомления не только о привлечении иностранного работника, но и о расторжении с ним договоров, а также о предоставлении им отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более 1 месяца в течение года.

Криминал: ГПУ: в отношении Тимошенко возобновлено уголовное дело

Лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО вызывали сегодня в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для вручения ей копий постановлений о возбуждении в отношении нее уголовного дела об организации попытки дачи взятки судьям Верховного суда Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

“Данное уголовное дело возбуждено в мае 2004 года и было закрыто преждевременно в январе 2005 года без выполнения в полном объеме всех необходимых следственных действий, как это предусмотрено ст. 22 УПК Украины”, - говорится в сообщении.

В связи с этим на данный момент досудебное следствие по делу возобновлено, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сама Ю.ТИМОШЕНКО считает сегодняшний вызов в Генеральную прокуратуру началом репрессий против нее, поскольку ее команда мешает власти незаконно «приватизировать» главные государственные монополии.