Анонс на 13 мая

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9-00 - Состоится заключительная конференция проекта Твиннинг «Поддержка и усиление безопасности грузовых и пассажирских дорожных перевозок в Украине», которая финансируется Европейским союзом. Участие в мероприятии примут представители Глававтотрансинспекции Минтранссвязи и Департамента безопасности в отрасли. Во время заключительной конференции будут представлены основные мероприятия и результаты работы проекта (БЦ „Парус”, ул. Мечникова, 2, 2-й этаж ( ст..м. Дворец спорта” или „Кловская”).

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10-00 - Конституционный Суд Украины обнародует принятое 11 мая Решение по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений частей первой, второй ст.. 1, пункта 44 ст. 2, части второй ст.. 4, пункта 45 ст. 6, пункта 58 ст. 34, ст.. 341, пункта 5, абзаца четвертого пункта 7 части первой, части третьей ст.. 76 Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2009 год“ от 26 декабря 2008 года № 835-VI со следующими изменениями, части пятой статьи 5 Закона Украины „О Национальном банке Украины“ от 20 мая 1999 года № 679-XIV со следующими изменениями, Закона Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2009 год“ и некоторых других законов Украины“ от 21 августа 2009 года № 1608-VI (ул.. Жилянская, 14).

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10-00 Состоится заседание НКРЭ

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10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.Грушевского ,5).

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10-00- Состоится сессия Общего собрания Национальной академии наук Украины. Повестка дня: доклад президента НАНУ академика Б.Патона об основных итогах деятельности в 2009 году и перспективах развития Национальной академии наук Украины; вручение Золотых медалей имени В.Вернадского и дипломов лауреатам премий имени выдающихся ученых Украины (Институт международных отношений КНУ им. Т.Шевченко, ул..Мельникова, 36/1).

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11-00 - Круглый стол Финансового клуба на тему: "Кто будет инвестировать в украинские компании в 2010 году". Участники: президент УСПП А.Кинах, первый зам.главы Администрации Президента И.Акимова, председатель правления "Укрэксимбанка" Н.Удовиченко, управляющий директор инвестиционной компании "Phoenix Capital" А.Андрийчук, партнер консалтинговой фирмы KPMG А.Цимбал, глава Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям А.Таран (ул. Т.Шамрыло, 23, Пресс-центр ЛІГАБізнесІнформ)

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) соблюдает условия вступления в состав Международной конфедерации профсоюзов (МКП) со штаб-квартирой в Брюсселе». Участники: Анджей Адамчик, член генерального совета Международной конфедерации профсоюзов (МКП), международный секретарь польского профсоюза «Солидарность», член миссии МКП в Украине по принятию Федерации профсоюзов Украины в состав МКП; Анджей Матла, представитель польского профсоюза «Солидарность». Гость пресс-конференции - Михаил Волынец, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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13-00 - Пресс-конференция Украинской аграрной конфедерации, Украинской зерновой ассоциации и информационного агентства "АПК-Информ" по поводу проблем, связанных формированием закупочных цен на зерновые и масличные культуры урожая 2010 в виду растущей задолженности государства по возмещению НДС экспортерам сельхозпродукции. Участники: ген. директор Украинской аграрной конфедерации Сергей Стоянов, президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, руководитель аналитической службы ИА "АПК-Информ" Родион Рыбчинский (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5-А

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13-00 - Круглый стол Международного Фонда Блейзера на тему: «Риски 2010 года: бюджет, долги, отсутствие инвестиций – что еще?». Вопросы: Угрозы скрытого дефицита бюджета; Реформа бюджетного процесса для достижения долгосрочной стабильности государственных финансов; Представленный бюджет и сотрудничество с МВФ: реальное отражение ситуации в стране или желание продолжить программу stand-by любой ценой и др. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Анатолий Кинах, народный депутат Украины, советник Президента Украины, президент УСПП; Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития; Марина Касьян, заместитель директора компании R&B Group; Юрий Полунеев, народный депутат Украины (офис Компании SigmaBleyzer, Арена Сити, 8 этаж).

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13-13 - Состоится открытие первого в Украине Авторизованного учебного центра Apple (образовательного) Apple Authorized Training Center for Education (зал заседаний Ученого Совета Национального Авиационного университета, просп. Космонавта Комарова, 1,корп.1, 3-й этаж).

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14-00 - Пресс-конференция на тему: «Социальные последствия почасовой оплаты труда и изменения в Трудовой кодекс Украины: цифры, факты, тенденции». Будут обнародованы результаты юридической экспертизы проекта Кодекса независимыми экспертами и озвучена позиция профсоюзов по этому вопросу. Приглашены: Мирослав Якибчук, председатель Национального форума профсоюзов Украины; Михаил Волынец, председатель Конфедерации вольных профсоюзов Украины, народный депутат Украины; Сергей Кондрюк, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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14-00 - Состоится заседание Пресс-клуба газеты «Известия в Украине» на тему: «Вторая годовщина вступления Украины в ВТО: достижения и потери украинской экономики». Участники: Валерий Пятницкий, зам.министра экономики Украины; Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Ярослав Жалило, зам.директора Национального института стратегических исследований, президент Центра антикризисных исследований (Пресс-центр «Известия в Украине», бульв. Шевченко, 34/б). Нужна аккредитация. Телефон: 234-10-55 до 19-00 12 мая.

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Севастополе Международного Автомобильного Фестиваля АВТОЭКЗОТИКА Sport Edition. Спортивная версия фестиваля - «Автоэкзотика Sport Edition» пройдет с 5 по 15 августа 2010 года в Севастополе на военном аэродроме Черноморского Флота «Херсонесский Маяк». В программе:экспозиция, которая будет насчитывать более 1000 автомобилей из стран СНГ, фестиваль тюнинга, фестиваль аэрографии, соревнования по автозвуку, автомобильные гонки и соревнования: международные соревнования по дрегрейсингу в классах "Street" и "Sport", международная Драг-Битва, соревнования "Формула-Дрифт. Все звезды. Топ16", этап Чемпионата Украины по картингу, международная Карт-Битва, международный чемпионат по Стант-райдингу (Мототрюкам), соревнования по Джип-Триалу и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (050) 44-25-760, e-mail l.shestakova@mail.ru.