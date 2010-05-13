Безвизовый режим с ЕС могут получить все восточные соседи

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ отмечает, что все восточные страны-соседи Евросоюза могут получить безвизовый режим с ЕС.

Об этом он заявил в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе, комментируя информацию о том, что ЕС уже в конце мая может предложить России «дорожную карту» для перехода к безвизовому режиму.

«Это (решение о предоставлении «дорожной карты» – УНИАН) полностью зависит от стран-членов», - сказал С.ФЮЛЕ.

«Комиссия, как ответственная за работу с соседями и за сотрудничество со странами из Восточной Европы, принимающими участие в «Восточном партнерстве», работает по содержащимся в документах программам, одобренных в прошлом году, которые говорят, что со всеми нашими партнерами из востока, когда они выполнят перечень хорошо известных требований, мы готовы начать визовый диалог, который приведет нас к либерализации визового режима», - добавил комиссар ЕС.

Он отметил, что такую политику Евросоюз должен поддерживать и в дальнейшем, поскольку, по его словам, либерализация визового режима для всех стран Восточной Европы является очень важной для усиления сотрудничества с ЕС.

Комиссар избежал ответа на вопрос о том, будет ли означать решение предоставить “дорожную карту” о безвизовом режиме России то, что отношения с РФ для Евросоюза являются более важным приоритетом, нежели отношения со странами-соседями. “Пока нет никакого решения, однако все это - в руках стран-членов”, - отметил С.ФЮЛЕ.

11 мая европейские СМИ сообщили о том, что в конце мая на саммите Россия-ЕС в Ростове-на-Дону Евросоюз может предложить России “дорожную карту” по либерализации визового режима. Адвокатом этой идеи, в частности, выступает Германия.