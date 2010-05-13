Карташов: «Метинвест» и акционеры «Запорожстали» обсуждали продажу акций

Мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ подтверждает факт проведения переговоров между Группой «Метинвест» и акционерами ОАО «Запорожсталь» о продаже акций предприятия.

Об этом Е.КАРТАШОВ заявил в среду в интервью УНИАН.

«Я знаю, что переговоры о продаже пакета акций с «Метинвестом» ведет один из акционеров «Запорожстали» - Эдуард ШИФРИН», - сказал он. Вместе с тем он отметил, что сделка еще не заключена, и не уточнил, какой пакет акций предприятия может быть продан.

При этом, по мнению мэра Запорожья, появление среди акционеров ОАО «Запорожсталь» компании Рината АХМЕТОВА позитивно отразится на работе предприятия. «У них есть сырье, которое необходимо «Запорожстали», и финансовые ресурсы для модернизации производственной базы комбината», - добавил Е.КАРТАШОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 мая с.г. на пресс-конференции в Запорожье председатель Запорожской облгосадминистрации Борис ПЕТРОВ подтвердил информацию о том, что Группа «Метинвест», подконтрольная бизнесмену Р.АХМЕТОВУ, приобрела 50% акций ОАО «Запорожсталь».

«Если вы настаиваете, да, действительно, он эти акции купил», – сказал Б.ПЕТРОВ, отвечая на вопрос о достоверности информации о приобретении «Метинвестом» пакета акций ОАО «Запорожсталь».

Б.ПЕТРОВ также сообщил, что представители областной власти уже наладили контакт с новыми акционерами, и отметил, что со сменой собственников меткомбината требования Запорожской ОГА не изменятся. «От новых владельцев нам нужны те же две вещи, что и раньше, – соблюдение норм природоохранного законодательства и сохранение рабочих мест», – сказал Б.ПЕТРОВ.

В то же время, чуть позже, также 12 мая, пресс-служба Группы СКМ заявила о том, что на текущий момент ни Ринат АХМЕТОВ лично, ни Группа СКМ (в т.ч. горно-металлургический холдинг «Метинвест») не являются собственниками ОАО «Запорожсталь», а также не находятся в состоянии оформления сделки по приобретению данного предприятия.

«Информация о том, что «Метинвест» купил 50% акций «Запорожстали», появившаяся сегодня в некоторых СМИ, не соответствует действительности», – отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее, в покупке ОАО «Запорожсталь» была заинтересована компания POSCO (Южная Корея), один из крупнейших производителей стали в мире.

6 октября 2009 года Группа «Метинвест» и компания POSCO подписали Меморандум о взаимопонимании, который стал началом изучения возможностей и осуществления взаимовыгодного сотрудничества.

В середине 2009 года совладельцы основного акционера «Запорожстали», компании Midland Group, – Эдуард ШИФРИН и Алекс ШНАЙДЕР заявили о намерении продать около 50% акций меткомбината.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой "Метинвест" на партнерских началах.