В Запорожье пройдет XVIII Международная выставка «Машиностроение. Металлургия-2010»

С 18 по 21 мая в Запорожье, в крупнейшем выставочном центре юго-востока Украины «Козак-Палац», пройдет XVIII международная специализированная выставка «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ 2010».

Выставка организована Запорожской торгово-промышленной палатой при поддержке Министерства промышленной политики Украины, Украинской ассоциации предприятий черной металлургии, Украинского НИИ технологий машиностроения.

Запорожская выставка «Машиностроение. Металлургия» - одна из крупнейших профильных выставок в Украине, ежегодно представляет новинки отечественных предприятий и представителей зарубежных компаний, занятых в сферах машиностроения, энергетики, металлургии, высоких технологий. Ежегодно выставку посещают тысячи специалистов из Украины, СНГ, Восточной и Центральной Европы.

В этом году участниками выставки станут около 200 предприятий из 14 государств: Украина, Россия, Беларусь, Польша, Чехия, Германия, Австрия, Турция, Латвия, Литва, США, Япония, Словакия, Италия, представляющих полный спектр современных технологий, разработок, материалов и услуг современной индустрии. Экспозиционная площадь превысит 5000 кв. м.

Плодотворной работе будет способствовать целый ряд сопроводительных мероприятий – семинаров, круглых столов, презентаций.

18 мая в 12.30 состоится презентация нового российско-украинского проекта по производству первого в Украине бульдозера Б-10М и подписание соглашения о технико-экономическом сотрудничестве между ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (г. Челябинск, Россия) и ЧМПКП «Ассоль» (г. Васильевка, Запорожская область, Украина).

18 мая в 15.00 пройдет работа конференции «Новые технологии в металлургии и машиностроении», организованной Национальной металлургическая академией Украины.

Состоятся семинары-презентации компаний-экспонентов выставки:

19 мая в 10.30 семинар «Теория и практика взвешивания», организаторы: НПП «Техноваги», г. Львов, НПО «Безмен», г. Запорожье, Госпотребстандарт Украины.

20 мая в 10.00 семинар «Повышение эффективности конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП)», организатор - ООО «АСКОН – КР», г. Киев, и в 14.00 семинар «Эффективность применения СОЖ Shell в машиностроении», организатор - ООО «Донбасс Пром Ойл», г. Донецк.

Запорожская выставка «Машиностроение. Металлургия» традиционно станет местом встречи и обмена опытом управленцев, бизнесменов, ученых, ведущих специалистов представленных направлений. Целью выставки является способствовать развитию отраслей промышленности, привлечение инвестиций в отечественную экономику, внедрение новейших технологий и инновационного пути развития украинского промышленного сектора.

Выставка будет работать в выставочном центре «Козак-Палац» (по адресу ул. Победы, 70-б) по графику: 18 мая в 12.00 церемония официального открытия, 18, 19, 20 мая с 10.00 до 18.00, 21 мая с 10.00 до 15.00.

Оргкомитет выставки «Машиностроение. Металлургия - 2010»

expo5@cci.zp.ua, expo@cci.zp.ua

тел.: + 38 (061) 213-50-26, 213-51-67

www.expo.zp.ua