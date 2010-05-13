Верховная Рада проведет слушания по экономическим реформам

Верховная Рада Украины в сентябре текущего года проведет парламентские слушания на тему: "Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 369 народных депутатов из 428 зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент поручил Кабинету министров Украины подготовить и подать в Верховную Раду необходимые информационно-аналитические материалы по вопросу парламентских слушаний для их вручения народным депутатам.

При этом Комитет ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства должен внести проект рекомендаций парламентских слушаний и осуществить необходимые мероприятия по организации и методическому обеспечению их проведения.