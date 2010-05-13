Главное на 13 мая (день)

Финансы Украина в мае 2010 г. определит лид-менеджера для выпуска облигаций внешнего государственного займа. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Андрей Кравец.

Он не исключил, что итоги отбора станут известны уже в течение недели.

А.Кравец сообщил, что Минфин Украины получил 8 заявок. При этом замминистра не стал уточнять сроки выпуска облигаций и объем эмиссии. Также он не стал комментировать, как отразится финансовый кризис в Греции на планах правительства Украины привлечь внешние займы.

"До 20 мая вам никто ничего не скажет", - отметил А.Кравец.

Правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Согласно сообщению, с компанией подписано соглашение о проведении комплексного аудита государственных финансов за период деятельности Кабинета министров Юлии ТИМОШЕНКО. Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.

Как отмечается в сообщении, компания Trout Cacheris, PLLC имеет серьезную репутацию и опыт работы по резонансным уголовным делам, касающимся финансовой деятельности госорганов разных стран. Согласно контракту, компания несет полную ответственность за следственную работу, выполненную в ходе аудита. Руководитель компании Плато КАЧЕРИС и Боб ТРАУТ – бывшие прокуроры Департамента юстиции США с безукоризненной репутацией, подчеркивается в сообщении.

П.КАЧЕРИС имеет наивысший уровень допуска от правительства США, поскольку выполнял юридическую работу для разведывательных органов.

Б.ТРАУТ был заместителем независимого прокурора по расследованию в отношении министра торговли США Рона БРАУНА, а сейчас ведет расследование обвинения в коррупции в отношении мэра Вашингтона Адриана ФЕНТИ.

В сообщении также подчеркивается, что у компании Trout Cacheris, PLLC не было и нет никаких коммерческих интересов в Украине, никаких связей с политической и деловой элитой Украины, что гарантирует полную незаангажированность расследования.

«Таким образом, попытка так называемой украинской оппозиции заранее, до подписания соглашения с компанией Trout Cacheris, дискредитировать будущих аудиторов свидетельствует о серьезном испуге, однако приведет лишь к бесполезному использованию денег, поскольку высказывать сомнения в безукоризненной репутации Trout Cacheris, PLLC для юридического сообщества просто смешно», - говорится в сообщении.

Подотчетность Национального банка Украины Верховной Раде и правительству относительно его доходов и расходов не противоречит Конституции.

Такое решение было принято Конституционным судом Украины (КСУ) 11 мая 2010 года и обнародовано сегодня в деле относительно конституционности некоторых положений Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

"Введение предоставления Национальным банком Украины Кабинету министров и Верховной Раде отчета о выполнении доходов и расходов Национального банка Украины, которое отражено в ч. 5 ст. 5 Закона №679 в редакции Закона №1608, корреспондируется с положениями п. 4 ч.1 ст. 9 Закона №679 и не является вмешательством в экономическую самостоятельность Национального банка Украины, определенную ст. 4 Закона №679. Следовательно, часть пятая статьи 5 Закона №679 не противоречит статье 6, части второй статьи 19, части второй статьи 85 Конституции Украины", - говорится в решении КСУ.

Кроме того, КСУ прекратил производство по делу о конституционности нормы закона, которой предусматривалось, что Национальный банк Украины в 2009 году обязан перечислить в госбюджет превышение сметных доходов над расходами текущего года, которые были получены в этом же году.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно повысился, по сравнению с 12 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,92/10,11 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,87-10,02 грн./евро, по продаже – в пределах 10,05-10,38 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 12 мая повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2542/0,2645 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,96/10,07 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,88-10,02 грн./евро, по продаже – в пределах 10,05-10,12 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,6% по сравнению с 12 мая и сегодня составляет 0,2541 грн./рубль, продажи – на 0,7%, до 0,2641 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2610 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2660 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,95 грн., евро – 9,80/10,20 грн., рубль – 0,2100/0,2380 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 9,85/10,15 грн., рубль – 0,2530/0,2650 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,88/7,933 грн., евро – 9,92/10,15 грн., рубль – 0,2620/0,2670 грн.

Новости ТЭК

Украина и Россия договорились до июля т.г. решить вопрос о модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на сессии общего собрания НАН Украины.

Он отметил, что такая договоренность была достигнута в ходе прошедших в Сочи 30 апреля заседаний межправительственного украинско-российского комитета по двухстороннему сотрудничеству.

При этом он подчеркнул, что правительство в решении данного вопроса будет действовать открыто и настойчиво в интересах страны.

«Во-первых, мы ни от кого ничего не скрываем. Мы будем действовать решительно в такой степени, в которой считаем необходимым», - сказал Н.АЗАРОВ.

Число погибших при взрывах на шахте «Распадская» в Кемеровской области России возросло до 66-ти, поиски 24 горняков продолжаются.

Об этом УНИАН сообщили в управлении МЧС РФ по Кемеровской области.

В течение ночи велись поисково-спасательные работы. Горноспасатели обследовали 27 километров горных выработок. Оставшиеся 18 километров пока не пройдены из-за серьезных разрушений и образовавшихся завалов.

В шахте на нескольких участках обнаружены очаги возгорания. В настоящее время поисково-спасательные работы прекращены, все усилия горноспасателей сосредоточены на тушение очагов пожаров.

По мнению специалистов, степень загазованности в шахте пока не позволяет осуществить запуск системы вентилирования.

(УНИАН)