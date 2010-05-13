Президент за введение страховой медицины в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за введение страховой медицины в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на заседании Общественного гуманитарного совета под его председательством.

Президент отметил, что сейчас система здравоохранения в Украине не отвечает требованиям сегодняшнего дня. «Несоответствие методов управления отраслью новым экономическим отношениям приводит к тому, что любого объема государственных средств на медицину будет маловато», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил необходимость реформирования отрасли. «Сейчас время для определения прогнозированных сроков введения страховой медицины, рационализации функционирования института семейного врача, возобновления профилактической медицины, эффективного государственного контроля качества лекарств, поднятия социальных гарантий медицинским работникам и т.п.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что реформирование системы здравоохранения позволит достичь главной цели: «Здоровые люди – уверенное будущее».

Кроме того, в своем докладе Президент большое внимание уделил проблемам молодежи. «От ценностей, которые исповедует молодежь, от патриотизма, от уровня образованности и культуры, настроенности на развитие и труд зависит место Украины в завтрашнем мире», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.