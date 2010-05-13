Список лицензированных видов деятельности сократят в 2 раза

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддержал инициативу Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства относительно существенного сокращения списка лицензированных видов деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, на заседании Кабинета Министров 12 мая Н.АЗАРОВ поручил соответствующим министерствам и ведомствам до 17 мая сформулировать предложения, за счет чего можно в два раза сократить количество лицензированных видов деятельности.

«Если до 17 мая это не будет сделано, Н.АЗАРОВ пообещал самостоятельно определить, по каким видам деятельности будет аннулировано лицензирование», – отмечается в сообщении пресс-службы Госкомпредпринимательства.

Правительство уже поручало министерствам и ведомствам проанализировать разработанный комитетом законопроект, который предусматривает сокращение количества видов деятельности, подлежащих лицензированию, на 40%, и разработать собственные предложения к нему. Однако, по информации пресс-службы комитета, ни одно ведомство так и не согласовало проект закона.

По данным комитета, на сегодняшний день в Украине лицензируется 78 видов деятельности и 2250 видов работ (только в строительстве с 2008 года лицензируются почти 700 видов работ, в том числе клейка обоев, окрашивание стен).

Выдачу лицензий осуществляют 44 органа государственной власти, Совет министров АРК, 24 областные государственные администрации и городские госадминистрации Киева и Севастополя.

Во многих международных рейтингах по уровню административного давления Украина существенно отстает от стран – лидеров экономического роста.