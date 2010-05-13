Анонс на 13 мая

10-00 - Вице-премьер-министр Украины Владимир Семиноженко проведет селекторное совещание по вопросам начисления и обеспечения своевременной выплаты пенсий и социальной помощи. В совещании примут участие: министр труда и социальной политики Василий Надрага, председатель Пенсионного Фонда Украины Борис Зайчук, а также главы облгосадминистраций, начальники областных управлений Пенсионного фонда и социальной защиты населения.( Дом Правительства, ул. Грушевского 12/2, 8 этаж, зал заседаний правительственных комитетов).

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10-00 - В Министерстве регионального развития и строительства начнется совещание по рассмотрению вопросов сохранения исторического характера градостроительной среды в пределах охранной зоны ансамбля сооружений Софиевского собора.(ул. Большая Житомирская, 9). Нужна аккредитация.

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11-00 - Пресс-конференция на тему: «Строительство Керченского моста: выгодно ли это Украине?». В работе примет участие доктор технических наук, директор научно-производственной фирмы «Эксплуатация и строительство подземных объектов» Николай Глухов. Приглашены также представители Министерства транспорта и связи и Администрации Президента (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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11-00 - Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку по соблюдению законодательства субъектами ведения хозяйства, которые реализуют продовольственные и непродовольственные товары (по жалобам потребителей). Сбор участников проверки о 11:00 по адресу: ул. Сагайдачного, 29-А (возле здания ГУ).

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12-00 - Состоится пленарное заседание V сессии Киевского городского совета VI созыва. (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний).

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15-00 - В рамках «Дней культуры Республики Польша» в Украине состоится пресс-конференция на тему: «Украина-Польша: сотрудничество ведущих туроператоров». В частности, будут обсуждаться вопросы подготовки Украины и Польши к Евро 2012, совместные польско-украинские проекты в сфере туризма и т.п. (гостиница «Опера» в зале «Симфония», ул.. Б.Хмельницкого, 53).