ГЛАВНОЕ на 13 мая

Хроника событий

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Макроэкономика: Положительное сальдо внешней торговли услугами в Украине в I кв. выросло в 1,4 раза В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-марта 2010 года увеличилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 1 млрд. 430,7 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, за первый квартал т.г. экспорт услуг составил 2 млрд. 557,4 млн. долл., импорт – 1 млрд. 126,7 млн. долл. По сравнению с январем-мартом 2009 года экспорт вырос на 19,6%, импорт – сократился на 0,2%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 196 стран мира.

Также сообщается, что наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные (73,7%), деловые, профессиональные и технические (11,4%) услуги.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

Финансы: Азаров: Бюджет-2010 будет сокращаться

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает дальнейшего сокращения расходов государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на сессии общего собрания НАН Украины.

Премьер-министр отметил, что бюджет, который был принят в Украине на 2010 год, довольно сложен для выполнения и имеет основания для критики.

«Бюджет очень трудный, и не просто трудный – бюджет тяжелейший. После той вакханалии, которая была в прошлом году, когда дефицит бюджета был около 16% или даже больше 16%, мы его свели до 5% - в три раза. Представляете, в три раза уменьшили дефицит бюджета. Можно критиковать этот бюджет как угодно. И я бы первый его разбил, находясь в оппозиции, в пух и прах. Потому что он не выделяет необходимых ресурсов на то, на это, на пятое-десятое. Но он не может выделять, потому что для нас на первом месте стоит задача подъема экономики. И поэтому мы максимально сократили все расходы, которые можно было сократить, и будем дальше сокращать. И сконцентрировали ресурсы на решающих, на наш взгляд, направлениях», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада Украины одним голосованием – в первом чтении и в целом – приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

ФР: Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,50%, Украинской биржи – снизился на 1,70%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 13 мая, повысился на 0,50% – до 880,53 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 789 млн. 324 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,70% – до 2203,97 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 108 млн. 860 тыс. грн.

ТЭК: Азаров: правительство готовит предложения к Vanco

В правительстве Украины на данный момент готовятся предложения по мировому соглашению для решения конфликтной ситуации с компанией Vanco.

Об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ, отвечая на вопрос УНИАН, какие условия украинская сторона предлагает компании для решения проблемы.

«По поводу мировых соглашений, откровенно говоря, я пока не в курсе (деталей – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что на данном этапе вопросом занимается Министерство юстиции.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Минюсту поставлена задача подготовить механизм для решения проблемы без судебных разбирательств.

«Лучше плохой мир, чем хорошая война. Если в результате хорошей войны к Украине будут применены санкции, то я с трудом представляю, как мы эти санкции выдержим. Поэтому задача перед Минюстом поставлена простая – разобраться, прежде всего, в обоснованности претензий к Украине. Претензии, подчеркиваю, предъявляются не к ТИМОШЕНКО, которая принимала эти решения, - она для мирового сообщества уже не существует. Претензии предъявляются к государству, к правительству Украины, и поэтому для нас чрезвычайно важно сейчас разобраться, насколько обоснованны эти претензии и насколько мы их сможем, скажем так, по-простому, – отбить. Если сумеем отбить – это один вариант развития события. Если нам придется договариваться, то есть заключать мировое соглашение – другой вариант развития событий. И наконец, самый наихудший – это вопрос применения к Украине санкций. Мы должны этого избежать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что если бы правительство ТИМОШЕНКО было дальновидным, то оно бы подумало прежде, чем принимать решение по Vanco, которое могло вызвать претензию.

«Дальновидное правительство должно было бы думать, когда принимало решение, чем это решение чревато для страны. И это тоже, кстати, предмет рассмотрения в прокуратуре, хочу заметить», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма находится иск компании Vanco к правительству Украины.

Кабинет министров Украины предлагает компании «Венко Прикерченска» заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

«У нас уже поданы соответствующие предложения. Они изучаются сторонами», - сообщил вчера журналистам министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, отметив при этом, что аналогичные проекты мировых соглашений обсуждаются сейчас и другими компаниями, с которыми Украина находится в судебных разбирательствах.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Для расчетов за газ «Нафтогаз»больше не будет использовать бюджетныеденьги

Правительству Украины удалось стабилизировать финансовую ситуацию в НАК «Нафтогаз Украины», и в дальнейшем для расчетов за газ, закупаемый у ОАО «Газпром», НАК не будет использовать бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на сессии общего собрания НАН Украины.

«Впервые за март-апрель «Нафтогаз» рассчитался, не привлекая ни одной копейки бюджетных средств. Так будет и в дальнейшем», – заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, 5 мая т.г. НАК «Нафтогаз Украины» произвела оплату за газ, закупленный у ОАО «Газпром» в апреле текущего года.

Справка УНИАН. Согласно контрактам купли-продажи и транзита газа, а также дополнениям к ним, НАК «Нафтогаз Украины» должна оплачивать стоимость закупленного газа ежемесячно не позднее 7-го числа следующего месяца. «Газпром», в свою очередь, 80% стоимости транзита газа должен оплачивать до 6-го числа следующего месяца, 20% — до 20 числа следующего месяца.

Украина в январе-апреле увеличила транзит газа в страны Европы на 54,7%

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-апреле т.г. увеличила транзит природного газа в страны Европы на 54,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 35,9 млрд. куб. м. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК “Укртрансгаз”.

«Увеличение объемов транзита свидетельствует, прежде всего, о восстановлении объемов производства, а значит потребления природного газа на территории Украины и в странах Западной Европы. Мы ожидаем увеличения объемов транспортировки газа в 2010 году», - заявил директор ДК «Укртрансгаз» Сергей ВИНОКУРОВ.

Также в сообщении отмечено, что транспортировка природного газа по территории Украины за апрель 2010 года увеличилась на 38,03%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 11 млрд. 726,09 млн. куб. м.

Согласно данным компании, за апрель транзит природного газа через территорию Украины составил 8 млрд. 401,07 млн. куб. м (из них в страны Западной Европы - 8 млрд. 195,93 млн. куб. м, в страны СНГ – 205,14 млн. куб. м).

Объем транзита для потребителей Украины за апрель составил 3 млрд. 269,23 млн. куб. м, что на 484, 11 млн. куб. м больше, чем в апреле 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или на 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом, до 95,2 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Нефть опять упала ниже 75 долл. за баррель

Цены на нефть снижаются, при этом увеличивается разрыв между американской легкой нефтью и сортом Brent, сообщает Рейтер.

В 15.40 МСК цены на американскую легкую нефть снизились на $0,67 до $74,98 за баррель, а нефть Brent потеряла $0,18 до $81,02 за баррель.

Торгуемый в Лондоне Brent выигрывает от надежд инвесторов на разрешение долгового кризиса в Европе, а американская легкая нефть дешевеет в связи с ростом запасов в США. Запасы нефти на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома росли в течение восьми недель, достигнув рекордных 37 миллионов баррелей.

"В целом Brent сейчас гораздо лучше отражает мировые фундаментальные показатели", - считает аналитик Barclays Capital Амрита Сен.

По данным Управления энергетической информации, потребление бензина в США за последние четыре недели было на 2,7 процента выше того же периода прошлого года. Запасы бензина, по данным управления, на прошлой неделе снизились на 2,8 миллиона баррелей, а запасы нефти выросли на 1,9 миллиона баррелей.

Поддержку ценам на нефть оказывает и рост фондовых рынков в Европе после того, как Испания обнародовала план сокращения бюджетного дефицита.

Из-за долгового кризиса в Европе цены на американскую легкую нефть рухнули с 19-месячного пика $87,15 за баррель 3 мая до $74,51 четыре дня спустя.

Еженедельный отчет о пособиях по безработице в США, выходящий в 16.30 МСК, позволит судить о темпах восстановления экономики, считают аналитики.

Торговля: В Украине запретят биржевую торговлю любыми товарами

Вскоре в Украине запретят биржевую торговлю любыми индивидуальными товарами (и особенно - транспортными средствами), пишет еженедельник «Комментарии:», анализируя законопроект №6337 об изменениях относительно налогообложения. (Верховная Рада приняла его в первом чтении на этой неделе).

Как пишет издание, через биржу можно будет продавать только товарные партии (не менее 10 единиц). Тем самым будет ликвидирована одна из самых распространенных схем минимизации налогов при продаже движимого имущества. Кроме расходов на нотариальное заверение соглашения, продавцу придется также оплатить еще и услуги оценщика, поскольку объект налогообложения будет определяться на основании подготовленной им справки о стоимости проданного имущества.

«Налогообложение такой продажи не предусматривает отчисления расходов, понесенных на приобретение объекта. Поэтому, купив машину, скажем, за 50 тыс. грн. (из денег, из которых налог уже оплачен) три года назад, и продав ее сейчас за 20 тыс., из них также придется заплатить налог. В этом случае речь идет о двойном налогообложении», - констатирует старший партнер юридической фирмы «КМ. Партнеры» Александр МИНИН.

Скорее всего, чтобы сэкономить, большинство автолюбителей будут сбывать своих железных коней путем выписывания генеральных доверенностей, допускают «Комментарии:».

Бизнес: Кабмин сократит в 2раза список лицензированных видов деятельности

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддержал инициативу Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства относительно существенного сокращения списка лицензированных видов деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, на заседании Кабинета Министров 12 мая Н.АЗАРОВ поручил соответствующим министерствам и ведомствам до 17 мая сформулировать предложения, за счет чего можно в два раза сократить количество лицензированных видов деятельности.

«Если до 17 мая это не будет сделано, Н.АЗАРОВ пообещал самостоятельно определить, по каким видам деятельности будет аннулировано лицензирование», – отмечается в сообщении пресс-службы Госкомпредпринимательства.

Правительство уже поручало министерствам и ведомствам проанализировать разработанный комитетом законопроект, который предусматривает сокращение количества видов деятельности, подлежащих лицензированию, на 40%, и разработать собственные предложения к нему. Однако, по информации пресс-службы комитета, ни одно ведомство так и не согласовало проект закона.

По данным комитета, на сегодняшний день в Украине лицензируется 78 видов деятельности и 2250 видов работ (только в строительстве с 2008 года лицензируются почти 700 видов работ, в том числе клейка обоев, окрашивание стен).

Выдачу лицензий осуществляют 44 органа государственной власти, Совет министров АРК, 24 областные государственные администрации и городские госадминистрации Киева и Севастополя.

Во многих международных рейтингах по уровню административного давления Украина существенно отстает от стран – лидеров экономического роста.

Агро: Украина с начала 2009-2010 МГ экспортировала 19,7 млн. тонн зерна – УАК Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2009 – июнь 2010) экспортировала 19,7 млн. тонн зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Сергей СТОЯНОВ.

По его данным, на 13 мая т.г. экспортировано 8,7 млн. тонн пшеницы, 5,7 млн. тонн ячменя, 4,9 млн. тонн кукурузы. Экспорт рапса составил 1,7 млн. тонн, семян подсолнечника – 0,3 млн. тонн, подсолнечного масла – 1,7 млн. тонн.

По прогнозу С.СТОЯНОВА, по итогам текущего маркетингового сезона экспорт зерна из Украины составит около 20,7 млн. тонн. При этом он подчеркнул, что если не будет решен вопрос возмещения налога на добавленную стоимость экспортерам зерна, то объем экспорта может снизиться на 0,5 млн. тонн.

Транспорт: ВР приняла закон о перевозке опасных грузов

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» в области перевозки опасных грузов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона в общей сложности проголосовали 308 народных депутатов из 405 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что опасный груз, по поводу которого отправитель подает недостоверную информацию, может быть в любое время выгружен или уничтожен или обезврежен перевозчиком, как того будут требовать обстоятельства, без возмещения отправителю связанных с этим убытков.

Предприятия, учреждения и организации - отправители опасных грузов - обязаны подать перевозчику достоверную информацию о грузе с целью обеспечения безопасности его перевозки и информацию о мерах на случай аварий во время перевозки опасных грузов. Предприятия, учреждения и организации - отправители, перевозчики и получатели опасных грузов - должны выполнять требования законодательства, которые обеспечивают безопасность их перевозки, и иметь средства и мобильные подразделения для предотвращения возникновения аварийных ситуаций во время перевозки таких грузов или ликвидации последствий аварии.

Здравохранение: Президент за введение страховой медицины в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за введение страховой медицины в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на заседании Общественного гуманитарного совета под его председательством.

Президент отметил, что сейчас система здравоохранения в Украине не отвечает требованиям сегодняшнего дня. «Несоответствие методов управления отраслью новым экономическим отношениям приводит к тому, что любого объема государственных средств на медицину будет маловато», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил необходимость реформирования отрасли. «Сейчас время для определения прогнозированных сроков введения страховой медицины, рационализации функционирования института семейного врача, возобновления профилактической медицины, эффективного государственного контроля качества лекарств, поднятия социальных гарантий медицинским работникам и т.п.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что реформирование системы здравоохранения позволит достичь главной цели: «Здоровые люди – уверенное будущее».

Кроме того, в своем докладе Президент большое внимание уделил проблемам молодежи. «От ценностей, которые исповедует молодежь, от патриотизма, от уровня образованности и культуры, настроенности на развитие и труд зависит место Украины в завтрашнем мире», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

ЧП: В Днепропетровске „заминировали” подземку

Сегодня в Днепропетровске с 13 час. 20 мин. до 15 час. было прекращено движение в местном метрополитене из-за сообщения неизвестного по телефону о вроде бы заминировании станции „Вокзальная”.

Об этом УНИАН сообщили в городском управлении внутренних дел Днепропетровска.

Из всех 6 станций метро были эвакуированы пассажиры – около 200 лиц.

Взрывотехническая служба обследовала станцию метро, но взрывчатки не обнаружила. Сейчас метро работает в привычном режиме. Правоохранительные органы ищут злоумышленника, который сообщил о „замировании” подземки.