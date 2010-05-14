В Киеве задержан организатор рейдерских атак

Работники Киевского УБОП задержали организатора и одного из членов преступной группировки, причастной к рейдерским атакам на десятки частных предприятий в Украине.

Как сообщили в столичной милиции, организатор атак - уроженец города Хабаровска (Российская Федерация), который находился в межгосударственном розыске за аналогичные преступления, совершенные на территории РФ. Он был зарегистрирован в Киеве, но фактически проживал в Днепропетровске.

По информации МВД, задержанные причастны к атакам, в частности, на акционерные общества "Союзпечать", "Универмаг детский мир", "Киеводежда" и др.

В милиции не исключают и проводят проверку относительно возможной причастности задержанных к попытке рейдерского захвата Новокаховского коньячного завода "Таврия".

Вместе с тем, как сообщили информированные источники УНИАН в правоохранительных органах, за задержанными стоят определенные промышленно-финансовые группы России и Украины.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям, обоим избрана мера пресечения содержание под стражей.