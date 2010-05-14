Главное на 14 мая (день)

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что объединение "Нафтогаза Украины" с российским "Газпромом" невозможно.

Об этом он заявил в интервью ВВС, сообщает "Украинская правда".

По словам президента, Украину могло бы заинтересовать объединение "Газпрома" и "Нафтогаза" "50 на 50". В.ЯНУКОВИЧ считает, что Украина в таком случае получит долю контроля над всем имуществом "Газпрома" России.

"Мы понимаем, что это невозможно сделать 50 на 50, потому что "Газпром" никогда не согласится на это, не согласится Россия. Это такая своеобразная шутка. Относительно объединения на любых других условиях - это невозможно", - отметил он.

На уточняющий вопрос журналиста, будет ли слияние компаний, президент ответил: "Ну, это невозможно. Если вести речь о модернизации газотранспортной системы - это реально, но это тоже вопрос, который надо просчитывать".

"У нас готовы предложения, мы видим этапность проведения этой модернизации и считаем, что участниками этого проекта могут быть страны ЕС, Россия и Украина", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Никаких решений по вопросу объединения НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” вчера в Москве во время рабочей встречи министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО и председателя правления “Газпрома” Алексея МИЛЛЕРА принято не было.

Об этом УНИАН сообщил источник из состава украинской делегации на переговорах в Москве.

По словам собеседника агентства, во время вчерашнего обсуждения инициативы главы правительства России Владимира ПУТИНА относительно возможного объединения “Нафтогаза” и “Газпрома” никаких решений принято не было.

В то же время, украинская делегация внимательно выслушала предложения российских партнеров относительно дальнейшего углубления стратегического сотрудничества в газовой сфере.

“Эти предложения будут рассмотрены с учетом национальных интересов Украины”, - отметил участник переговоров.

Он также сообщил, что украинская сторона выразила обеспокоенность снижением объемов российского газа, который транспортируется по газотранспортной системе Украины.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-марте сократила чистый убыток на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2 млрд. 5,956 млн. грн.

Об этом говорится в квартальной отчетности компании, опубликованной на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте НАК «Нафтогаз Украины» сократила чистый доход на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 29 млрд. 288,507 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку) от реализации на 3,9% – до 34 млрд. 470,183 млн. грн.

Украина в январе-марте 2010 года сократила импорт природного газа на 24,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1 млрд. 969,114 млн. долл.

Об этом сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-марте т.г. в общем объеме импорта составил 16,7%.

Экспорт природного газа в январе-марте сократился на 15,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 839,2 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-марте т.г. Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом в 3,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 988,711 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-марте составил 8,4%.

Финансы

Правительство утвердило график выплат пенсий и доплат по новым нормам социальных стандартов.

Соответствующее постановление от 12 мая 2010 г. № 336 «О выплате пенсий и государственной социальной помощи за январь-апрель 2010 г. в связи с принятием Закона Украины “О Государственной бюджете Украины на 2010 год” опубликовано на сайте Кабмина.

Документом определено выплатить недополученные за январь-апрель 2010 г. суммы пенсий, ежемесячного пожизненного денежного содержания, государственной социальной помощи инвалидам детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам в связи с перерасчетом их размеров согласно постановлению Кабмина от 5 мая 2010 г. № 331 “Некоторые вопросы реализации Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2010 год” в мае - за январь и февраль, в июне - за март и апрель этого года.

Как заявил ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, доплаты получат более 9,5 млн. пенсионеров и около 1,5 млн. граждан, которые получают госпомощь и компенсации. Он отметил, что для обеспечения выплат из бюджета будет выделено 4,4 млрд. грн. и размер пенсий существенно повысится уже с мая т.г.

Средний курс покупки-продажи доллара в комбанках сегодня не изменился – 7,91/7,94 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 13 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,84 грн./евро, продажи – на 0,8% - до 10,03 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,75-9,94 грн./евро, по продаже – в пределах 9,93-10,28 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 13 мая немного повысился и сегодня составляет 0,2548/0,2653 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2619-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,84 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 9,99 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,75-9,91 грн./евро, по продаже – в пределах 9,91-10,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,2% по сравнению с 13 мая и сегодня составляет 0,2553 грн./рубль, продажи – на 0,4%, до 0,2655 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2619-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,95 грн., евро – 9,75/10,20 грн., рубль – 0,2100/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 9,80/10,10 грн., рубль – 0,2530/0,2650 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,885/7,934 грн., евро – 9,80/10,05 грн., рубль – 0,2600/0,2650 грн.

(УНИАН)