Украина сократила отрицательное сальдо внешней торговли на 1%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в первом квартале 2010 года составило 1 млрд. 459,8 млн. долл., что на 1% меньше, чем в январе-марте 2009 года (1 млрд. 475,7 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-марте т.г. экспорт товаров составил 10 млрд. 336,3 млн. долл. (на 24,6% больше показателя за январь-март 2009 года), импорт – 11 млрд. 796,1 млн. долл. (на 20,7% больше). Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (в январе-марте 2009 года – 0,85).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 194 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с I кварталом 2009 года увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,3% до 7,3%, механических машин – с 6% до 6,6%, руд, шлаков и золы – с 2,8% до 4%, железнодорожных и трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 2,2% до 4%.

В то же время уменьшилась доля зерновых культур – с 9,2% до 6,8%, электрических машин – с 4,9% до 4,5%, изделий из черных металлов – с 5,7% до 3,4%, удобрений – с 2,6% до 2,3%, семян и плодов масличных растений – с 2,7% до 1,1%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин – с 6,8% до 7,3%, электрических машин – 3,6% до 5,4%, фармацевтической продукции – с 3,9% до 4,4%, полимерных материалов, пластмасс – с 3,3% до 4,1%, черных металлов – с 2% до 3,1%, руд, шлаков и золы – с 1,9% до 2,8%, бумаги и картона – с 2,4% до 2,7%.

Вместе с тем, уменьшилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 37,6% до 33,4%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 6,3% до 4,4%.

По данным Госкомстата, в марте 2010 года экспорт товаров увеличился против марта 2009 года на 24,7% и составил 3 млрд. 951,1 млн. долл., импорт – на 20,5%, до 4 млрд. 743,4 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам марта текущего года составило 792,3 млн. долл. (в марте 2009 года оно также было отрицательным – 766,5 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.