Королевская: парламентские слушания наладят диалог власти и бизнеса

Реформы в Украине будут эффективными, только если будут готовиться и обсуждаться публично, с учетом мнения промышленников и бизнесменов, общественных организаций, экспертов и всего украинского общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя постановление Верховной Рады о проведении в сентябре парламентских слушаний на тему «Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса».

«За последние два года работы комитета был принят ряд законов, направленных на развитие экономики, улучшение инвестиционного климата в Украине, поддержку предпринимательства. Мы создали прочный фундамент для проведения реформ – теперь их необходимо продолжить», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, Украина значительно отстает от своих соседей - стран Восточной Европы, в которых реформы проводились более решительно. Однако, как отметила глава комитета ВР, реформы нельзя проводить без надлежащего обсуждения. При таком варианте работы неизбежны грубейшие ошибки, за которые потом расплачиваться экономике Украины. Поэтому комитет отстаивал идею проведения парламентских слушаний, во время которых власть и бизнес смогут прийти к единой позиции по направлениям и механизмам экономических реформ.

Она считает, что решение Верховной Рады о проведении парламентских слушаний – «это реальная возможность придать новый импульс забуксовавшим экономическим реформам в стране».