АНОНС НА 17 МАЯ

Состоится заседание Согласительного совета ВРУ. Аккредитация проводится 14 мая с 14-00 до 16-00.

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Пресс-конференция, посвященная 120-летию торговой марки "Боржоми". Участники: Григол Катамадзе, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине; Владимир Ашуров, ген.директор IDS Borjomi International, председатель совета директоров; Марко Ткачук, ген.директор IDS Group; Заза Киквадзе, ген.директор IDS Borjomi Georgia.

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Состоится 173 заседание Украинского клуба на тему: "Лоббизм в Украине - законодательное регулирование и практика». Организаторы: Киевский институт проблем управления имени Горшенина, общество “Украинский клуб”, Центр "Свобода слова", Институт украинской политики, Всеукраинский творческий союз "Литературный форум", Украинская громада.

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В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Экономизация дипломатии: взгляд бизнеса». Участники: Андрей Антонюк, председатель Правления общественной организации «Новая солидарная Украина»; Александр Колосницин, президент ООО «Судоходная компания Орион», г.Санкт-Петербург; Иван Голодивский, президент Киевской городской организации работодателей. Речь пойдет о необходимости экономизации украинской дипломатии, углублении взаимодействия между МИД, другими министерствами и ведомствами и украинским бизнесом в сфере внешнеэкономических отношений, о поддержке внешнеполитического курса новой власти, направленного на нормализацию экономических отношений с Россией.