ГЛАВНОЕ на 14 мая (вечер)

Макроэкономика: Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в I квартале сократилось на 1% – до 1,46 млрд. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в первом квартале 2010 года составило 1 млрд. 459,8 млн. долл., что на 1% меньше, чем в январе-марте 2009 года (1 млрд. 475,7 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-марте т.г. экспорт товаров составил 10 млрд. 336,3 млн. долл. (на 24,6% больше показателя за январь-март 2009 года), импорт – 11 млрд. 796,1 млн. долл. (на 20,7% больше). Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (в январе-марте 2009 года – 0,85).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 194 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с I кварталом 2009 года увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,3% до 7,3%, механических машин – с 6% до 6,6%, руд, шлаков и золы – с 2,8% до 4%, железнодорожных и трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 2,2% до 4%.

В то же время уменьшилась доля зерновых культур – с 9,2% до 6,8%, электрических машин – с 4,9% до 4,5%, изделий из черных металлов – с 5,7% до 3,4%, удобрений – с 2,6% до 2,3%, семян и плодов масличных растений – с 2,7% до 1,1%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин – с 6,8% до 7,3%, электрических машин – 3,6% до 5,4%, фармацевтической продукции – с 3,9% до 4,4%, полимерных материалов, пластмасс – с 3,3% до 4,1%, черных металлов – с 2% до 3,1%, руд, шлаков и золы – с 1,9% до 2,8%, бумаги и картона – с 2,4% до 2,7%.

Вместе с тем, уменьшилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 37,6% до 33,4%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 6,3% до 4,4%.

По данным Госкомстата, в марте 2010 года экспорт товаров увеличился против марта 2009 года на 24,7% и составил 3 млрд. 951,1 млн. долл., импорт – на 20,5%, до 4 млрд. 743,4 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам марта текущего года составило 792,3 млн. долл. (в марте 2009 года оно также было отрицательным – 766,5 млн. долл.).

Финансы: Киевсовет утвердил бюджет столицы и программу социально-экономического развития города на 2010 г. Депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы и программу социально-экономического развития города на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие программы проголосовали 78 из 106 депутатов, собравшихся в зале. За утверждение бюджета голосовали 80 из 107 депутатов, собравшихся в зале, остальные не принимали участия в голосовании.

Представил разработанный Киевской городской государственной администрацией проект бюджета начальник Главного финансового управления Виктор ПАДАЛКА.

В процессе обсуждения представителями разных фракций был внесен ряд предложений относительно увеличения расходов по тем или другим отраслями хозяйства.

По предложению секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО проект бюджета приняли с учетом представленных предложений сначала за основу (поддержали 79 из 107 депутатов) и сразу после этого документ приняли в целом.

В интервью журналистам член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Сергей МЕЛЬНИК (БЮТ) не смог назвать основные показатели утвержденного бюджета, поскольку не учтены статьи расходов, которые сегодня внесли депутаты Киевсовета.

Он отметил, что перед началом сегодняшнего заседания Киевсовета состоялось заседание бюджетной комиссии, на котором депутаты также озвучивали свои предложения, которые позже раздавались и в сессионном зале.

«Понятно, что эти предложения касались дополнительных расходов бюджета, а не дохода. Все предложения, которые были озвучены, а возможно, и не все озвученные, они вписаны в протокол бюджетной комиссии, о котором говорил ДОВГИЙ (на заседании сессии, предлагая депутатам утвердить бюджет Киева, – УНИАН). Какая общая сумма по этим предложениям и за счет чего планируется профинансировать эти предложения, я не могу ответить, будучи членом бюджетной комиссии», - сказал С.МЕЛЬНИК.

Выходя из сессионного зала Киевсовета после утверждения бюджета, В.ПАДАЛКА отказался давать какие-либо комментарии представителям СМИ.

Бюджет столицы на 2009 год был принят Киевсоветом 6 марта прошлого года. Бюджет столицы на 2008 год был утвержден 17 января 2008 года, а бюджет столицы на 2007 год был утвержден 28 декабря 2006 года.

Предусматривалось, что сегодня проект бюджета Киева на 2010 год будет представлен депутатам Киевсовета, а его утверждение планировалось на 27 мая.

ФР: Индекс ПФТС сегодня снизился на 1,63%, Украинской биржи - на 2,81% Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 14 мая, снизился на 1,63% – до 866,21 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 222 млн. 643 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,81% – до 2156,68 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 84 млн. 222 тыс. грн.

ТЭК: Минтопэнерго прогнозирует до конца мая снижение розничных цен на нефтепродукты в Украине

Министерство топлива и энергетики Украины прогнозирует до конца мая текущего года снижение розничных цен на нефтепродукты в Украине.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сказал директор департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго Константин БОРОДИН.

По словам К.БОРОДИНА, с конца апреля на внешних рынках было зафиксировано падение котировок на нефть и нефтепродукты. Падение цен вызвано критическим состоянием экономики Греции. В частности, в период с 30 апреля по 12 мая стоимость оптовых партий бензина А-95 в Европе снизилась на 7,1% - до 746 долл./т, в то время как цены на дизтопливо с содержанием серы 10 ppm вернулись на значения ниже отметки 700 долл./т (снижение составило 6,7%).

«Учитывая то, что украинский рынок реагирует на изменение цен в Европе с задержкой в 2-3 недели, Минтопэнерго прогнозирует снижение стоимости топлива на заправках в середине мая», - сказал он.

При этом К.БОРОДИН добавил, что, кроме того, снижению цен на нефтепродукты способствует укрепление гривни за последний месяц по отношению к евро, валюте, в которой начисляются акцизы на топливо. Так, за последний месяц курс евро НБУ снизился на 7,3% и составил по состоянию на 13 мая 9,98 грн./евро.

По состоянию на 13 мая в Украине средняя стоимость бензина А-95 составляет 8,08 грн./литр, дизтоплива – 7,04 грн./л. Согласно прогнозам Минтопэнерго, до конца мая средние цены на топливо вернутся к значениям ниже 8,0 и 7,0 грн./л, соответственно.

Агро: Госпотребстандарт проверит всех производителей детского питания

Председатель Госпотребстандарта Украины Олег ПОВОЛОЦКИЙ сегодня подписал приказ о проверке всех производителей детского питания и предприятий розничной торговли, которые реализуют эту продукцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта.

Согласно сообщению, эти мероприятия связаны со смертью трехмесячной девочки в селе Жуковцы Тернопольской области, причиной которая могло стать употребление молочной смеси.

В сообщении отмечается, что уже создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Госпотребстандарта (специалисты лабораторий, госнадзора, управления защиты прав потребителей). Они будут осуществлять проверку молочных смесей и детского питания, чтобы выяснить причины трагедии. С 14 мая 2010 года рабочая группа Госпотребстандарта работает в Полтавской области на базе Хорольского молочного комбината, который производит смесь «Малютка».

По словам О.ПОВОЛОЦКОГО, Госпотребстандарт сделает все возможное, чтобы оперативно и квалифицированно провести проверку образцов детской молочной продукции и, в случае выявления нарушений, наказать виновных.

«Для нас чрезвычайно важно повысить контроль изготовления и распространения детского питания отечественного производства, поскольку именно украинским молочным смесям родители доверяют больше, чем импортным», – отметил председатель Госпотребстандарта.

Также он сообщил, что в дальнейшем планируется проведение регулярных проверок производства и реализации детских продуктов по всей Украине.

Отечественные производители заверяют, что способны обеспечить Украину сахаром собственного производства

Отечественные производители сахара заверяют, что способны обеспечить Украину сахаром собственного производства из сахарной свеклы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины, об этом производители заявили Виктору СЛАУТЕ на совещании по вопросам развития свеклосахарной отрасли и функционирования рынка сахара.

Также производители сахара пообещали приложить максимум усилий для развития отечественной свеклосахарной отрасли, создания новых рабочих мест и выполнения обязательств в социальной сфере.

Участники совещания предложили В.СЛАУТЕ подписать меморандум о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и Национальной ассоциацией сахаропроизводителей «Укрцукор» для обеспечения конструктивного диалога между властью, бизнесом и общественными организациями на рынке сахара.

В свою очередь, В.СЛАУТА пообещал, что все предложения сахаропроизводителей будут учтены правительством. «Мы вместе с вами должны выстроить эффективную стратегию развития отечественной сахарной отрасли и создать благоприятные условия для производителей свеклы и сахара из нее», – заявил вице-премьер.

Промышленность: Украина в I квартале увеличила экспорт давальческого сырья на 27,9% – до 9,9 млн. долл. Украина в январе-марте 2010 года увеличила экспорт давальческого сырья на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,9 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, в январе-марте т.г. в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 12,7 млн. долл., что на 38,9% больше, чем в первом квартале 2009 года.

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-марте т.г. в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 424,6 млн. долл., что на 45,7% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, увеличился против января-марта прошлого года на 61,4% и составил 766,9 млн. долл.

(УНИАН)