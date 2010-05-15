МИД исключает потерю Украиной Тузлы

Министерство иностранных дел Украины опровергает заявления оппозиции о том, что в результате делимитации украинско-российской морской границы Украина потеряет остров Тузла.

Об этом говориться в заявлении Департамента информационной политики МИД Украины, которое есть в распоряжении УНИАН.

«В МИД Украины крайне удивлены заявлениями представителей украинской оппозиции относительно переговоров о делимитации границы между Украиной и Российской Федерацией в Керченском проливе. Вопрос о принадлежности острова Коса Тузла Украине на этих переговорах не поднимается и никогда не поднимался. Остров является неотъемлемой частью территории Украинского государства, что полностью признается Россией», - подчеркивается в заявлении.

В МИД уверены, что любые спекуляции по этому поводу являются «свидетельством попыток отдельных политиков, все еще неспособных примириться с поражением на демократических и международно признанных выборах, ввести в заблуждение общество и искусственно осложнить для украинской дипломатии ход успешно продвигающихся в последние месяцы переговоров о делимитации морской границы с Россией».