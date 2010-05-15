Главное на 15 мая

Во время визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев 17-18 мая, кроме пяти ранее анонсированных совместных документов, будут подписаны, как минимум, еще три, о которых представители украинской власти раньше публично не сообщали.

Об этом пишет “Зеркало недели” со ссылкой на собственные источники ((№ 18 (798) 15-21 мая 2010 г.).

По информации издания, в Киеве и Москве идет работа над 10-12 совместными документами. Они пока находятся на разной стадии готовности. Поэтому, возможно, не все документы будут подписаны в понедельник-вторник Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Д.МЕДВЕДЕВЫМ, отмечает газета.

Но, по данным «ЗН», Президенты собираются подписать еще, как минимум, три совместных заявления: о европейской безопасности, о безопасности в Черноморском регионе, о Приднестровском урегулировании.

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ на переговорах 17 мая в Киеве обсудят вопросы объединения компаний "Нафтогаз Украины" и "Газпром".

Об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента РФ Сергей НАРЫШКИН, передает РИА «Новости».

"Предполагаю, что эта тема не останется без внимания президентов", - сказал С.НАРЫШКИН.

По его словам, переговоры по этому вопросу идут.

"Вчера в Москве состоялись консультации, в которых со стороны Украины принимал участие министр энергетики Юрий БОЙКО... Тема сложная, вряд ли кто-либо предполагал достичь договоренности по такому сложному вопросу "на щелчок". Нужна серия консультаций, серьезная проработка, и она идет", - подчеркнул глава Администрации Президента РФ.

Россия и Украина до июня 2010 года намерены подготовить долгосрочный контракт на поставку российского ядерного топлива в Украину, начиная с 2011 года.

Об этом журналистам сообщил глава Администрации Президента РФ Сергей НАРЫШКИН, передает РИА «Новости».

В частности, он отметил, что в ходе официального визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину 17-18 мая будут обсуждаться совместные шаги и совместные проекты в области атомной энергетики.

«Нашим соответствующим ведомствам и предприятиям дано задание до 1 июня этого года подготовить долгосрочный контракт на поставку, начиная с 2011 года, ядерного топлива для энергоблоков атомных станций Украины», - сказал С.НАРЫШКИН.

Он отметил, что стоимость контракта будет известна позднее.

НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает возможность заключения мирового соглашения с «РосУкрЭнерго» и возмещения последней 11 млрд. кубометров газа в товарном выражении.

Об этом пишет “Зеркало недели” со ссылкой на собственные источники (№ 18 (798) 15-21 мая 2010 г.).

Кроме того, по данным издания, «Нафтогаз» также рассматривает возможность признать незаконность изъятия у РУЭ 11 млрд. кубометров без признания и выплаты штрафных санкций. Но вместо этого «Нафтогаз» должен будет компенсировать размер рыночных убытков, нанесенных РУЭ.

В правительстве Украины и НАК «Нафтогаз Украины» газете не предоставили комментариев относительно информации о возможном возмещении РУЭ 11 млрд. кубометров газа и подписании мирового соглашения.

Завтра, 16 мая, в Украине ожидается дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в украинском гидрометцентре, в частности, в западных, Винницкой, а днем и в Житомирской и Киевской областях пройдут сильные дожди, в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье очень сильные дожди; на остальной территории местами кратковременный дождь (на востоке ночью без осадков). В Украине местами грозы, град. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет 10-15°; днем в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской областях 14-20°, на остальной территории 20-25°, в Крыму до 28°; в Карпатах в течение суток 3-8° тепла.

В Киеве и Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, днем сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 15-20°; в Киеве ночью 13-15°, днем - 17-19°.

Сегодня, 15 мая, температура воды в Черном и Азовском морях 15-18°, в районе Геническа 20°; в Днепре возле Киева 19°.

(УНИАН)