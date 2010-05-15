Курс НБУ на 17.05.10

Официальный курс НБУ на 17.05.10100 USD – 792.5900 (14 мая – 792.5900) 100 EUR – 990.1034 (14 мая – 997.6330) 10 RUR – 2.6369 (14 мая – 2.6544)Учетные курсы банковских металлов на 17.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-98182.09 (14 мая-97884.87) 961 XAG 10 Серебро-1556.65 (14 мая-1540.00) 962XPT10Платина-136801.03(14 мая-137197.33) 964XPD10Палладий-42879.12 (14 мая-42958.38)

Официальный курс НБУ на 17.05.10 100 USD – 792.5900 (14 мая – 792.5900) 100 EUR – 990.1034 (14 мая – 997.6330) 10 RUR – 2.6369 (14 мая – 2.6544) Учетные курсы банковских металлов на 17.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-98182.09 (14 мая-97884.87) 961 XAG 10 Серебро-1556.65 (14 мая-1540.00) 962XPT10Платина-136801.03(14 мая-137197.33) 964XPD10Палладий-42879.12 (14 мая-42958.38)

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