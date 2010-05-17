РФ частично снимает претензии, возникшие при прежней власти

Президент РФ Дмитрий Медведев выступает за создание в России и на Украине максимально благоприятных условий для взаимного привлечения инвесторов.

В интервью представителям украинских СМИ в преддверии своего визита 17-18 мая Медведев напомнил, что при прежней украинской администрации "многие контакты были заморожены", а в ряде случаев у России "даже есть претензии (они сейчас частично снимаются) по поводу того, как поступали с российскими инвестициями". "К сожалению, это было связано с внутриполитическими дрязгами, которые в тот период были у вас. Но тем не менее сейчас нужно из этой ситуации выходить и стараться создавать максимально благоприятный инвестиционный климат", - сказал президент, отметив, что считает необходимым "на государственном уровне дать какие-то импульсы". В то же время он добавил, что "прямое руководство инвестициями, какими-то проектами со стороны государства и со стороны правительства" он считает "не всегда продуктивным, особенно когда речь идет о приходе частных инвесторов". "Желательно, чтобы они сами чувствовали влечение друг к другу. Задача государства - охранять эти инвестиции... Государство должно стоять на страже, а, собственно, бизнес-контакты должны вестись представителями деловой элиты", - сказал Медведев. Помимо официальных мероприятий, в программе его визита на Украину запланирована встреча с бизнесменами.