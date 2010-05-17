Международный аудит Кабмина Тимошенко будет объективным

В Партии регионов заверяют, что международный аудит деятельности предыдущего правительства будет профессиональным и объективным

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

«Реакция представителей БЮТ на проведение аудита деятельности предыдущего правительства свидетельствует о том, что результаты проверки любой компании – с запада или с востока, аудиторской или юридической – априори предлагается признать необъективными, заказными, не отвечающими настоящему положению вещей», - считают в ПР.

Как отмечается в заявлении, «не принимая во внимание то, что проверка только начинается, а следовательно ставить под сомнение профессионализм привлеченных специалистов не имеет никакого основания; что результаты аудита будут обнародованы, а поэтому Юлия ТИМОШЕНКО вместе с членами своего Кабинета министров будет иметь возможность в случае необходимости опровергнуть выводы, которые она будет считать предвзятыми; что привлеченные компании достаточно авторитетные, для которых объективность при проведении такого рода аудитов является гарантией сохранения ими доверия к себе со стороны потенциальных клиентов, – все это не берется во внимание».

«Для БЮТ, в привычном для этой политической силы стиле, главное – опротестовывать что-либо, инициированное действующей властью. Как и в случае с подготовкой к подписанию важных украинско-российских документов в рамках официального визита в Украину Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в лагере оппозиции действуют по принципу «не читал, но знаю», - подчеркивается в заявлении.

По убеждению представителей Партии регионов, «такая нервная реакция может свидетельствовать об одном: те, кто довел страну до глубокого социально-экономического кризиса, прекрасно знают, что в действительности происходило во время их пребывания при власти и боятся ответственности».

«Однако, в отличие от оппозиции, нынешняя власть не будет делать преждевременных выводов. Пусть независимые эксперты скажут свое слово. Тогда общественность получит возможность убедиться, в каком экономическом и финансовом состоянии получила страну нынешняя власть, как использовались бюджетные средства и сделает собственные выводы относительно заявлений, которые раздаются сегодня со стороны БЮТ», - заявляют в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, бывший вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ считает, что заявление министра финансов Федора ЯРОШЕНКО об аудите деятельности предыдущего правительства и привлечения к аудиту «прокурорской компании» свидетельствует об очевидном намерении власти запугать политических оппонентов действующего Президента Украины.

По словам Г.НЕМЫРИ, не меньшее удивление вызывает постановление правительства N 334 от 5 мая о проведении аудита.

«Для проведения аудита привлекаются не всемирноизвестные аудиторские компании или международные организации, с которыми поддерживаются соответствующие отношения на межгосударственном уровне, а привлекается без тендера небольшая юридическая компания из США », - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ также отметил, что аудит не должен использоваться в узкопартийных целях, поэтому власть также должна проверить период деятельности правительства, которое возглавлял Виктор ЯНУКОВИЧ.

Кабинет министров постановлением №334 от 5 мая с.г. определил аудитором эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 гг. и I квартале в 2010 г. компанию Trout Cacheris, PLLC (Вашингтон).

12 мая министр финансов Украины заявил, что эта компания была избрана исходя из того, что она имеет большой опыт в проведении таких проверок.