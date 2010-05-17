Медведев рассказал, что станет итогом его визита в Киев...

Президент России Дмитрий Медведев рассчитывает подписать в ходе своего визита в Киев 17-18 мая целый ряд документов по сотрудничеству двух стран.

"Это целый ряд соглашений, которые сейчас в проработке и в стадии согласования. Они касаются сотрудничества в сфере производственной кооперации, они касаются сотрудничества в энергетической сфере, они касаются сотрудничества в сфере гуманитарного обмена, они касаются наших вопросов сотрудничества по межрегиональным проблемам и международным проблемам", - сказал президент РФ в интервью представителям украинских СМИ, сообщает РИА Новости.

По его словам, ряд деклараций предусматривает: соглашения по вопросам причерноморской безопасности, приднестровского урегулирования и европейской безопасности. "Весь этот пакет сейчас находится в стадии окончательного согласования. И я надеюсь, что к моменту моего приезда мы уже выйдем на конкретные документы. Сейчас дочищаются последние нюансы", - подчеркнул Д.Медведев.

Он отметил, что это первый за достаточно долгий период официальный визит Президента России в Украину. "Я этому очень рад, потому что, во-первых, просто соскучился по Украине. Я был, правда, в Харькове, но это был рабочий визит. А это уже такой полноценный официальный визит со всеми его атрибутами. Но главное, конечно, не протокол, а главное - то, на что мы выходим", - сказал Президент РФ. Он констатировал, что за последнее время Москва и Киев сделали достаточно серьезные шаги по направлению друг к другу для восстановления "полноценных, добросердечных, искренних и дружеских отношений, которые традиционны для наших стран". "Вот и в этот раз я хотел бы вместе с Президентом Януковичем сделать следующие шаги", - заключил Д.Медведев.