ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Зеленые» инвестиции: куда вкладывать деньги», в котором пишет – в проекте «Зеленые инвестиции» издание представляет природные парки и биосферные заповедники, имеющие высокий туристический потенциал и готовые искать взаимовыгодные формы сотрудничества с бизнесом…

http://delo.ua/biznes/rynki/zelenye-investicii-kuda-vkladyvat-dengi-140451/

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Также «Дело» в материале «Госфинуслуг будет зарабатывать с помощью собственной фирмы» пишет – Госфинуслуг для улучшения своего материального положения создала фирму, которая на платной основе будет предоставлять разнообразные услуги страховщикам, кредитным союзам и другим небанковским финансовым компаниям…

http://delo.ua/dengi/banki/gosfinuslug-budet-zarabatyvat-s-pomocshju-firmy-140458/

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«Дело» в материале «Таможня увеличила поступления в бюджет за счет дорогой одежды и техники» пишет – несмотря на падение импорта, таможенные поступления в бюджет растут. Такими итогами работы похвасталось новое руководство таможни. Сумма таможенных платежей с одного легкового автомобиля с начала года возросла на 22%…

http://delo.ua/biznes/rynki/tamozhnja-uvelichila-postuplenija-v-bjudzhet-schet-dorogoj-odezhdy-i-tehniki-140461/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Президенты пройдутся по боевым местам» пишет – сегодня в Киев с официальным визитом прибудет президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Самым неожиданным пунктом его программы оказалось посещение Мемориала памяти жертв голодомора. Из запланированных итогов визита отдельного внимания заслуживает заявление президентов Украины и России о приднестровском урегулировании, которое противоречит позиции Евросоюза по данному вопросу…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1370599

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Европе требуется евроремонт» пишет – паника инвесторов в пятницу обвалила курс евро до минимального с конца 2008 года уровня – $1,24. Трейдеры больше не верят, что обещанные Евросоюзом 750 млрд евро могут спасти единую европейскую валюту. Недоверие к евро обрушило эту валюту и в Украине – ниже планки 10 грн. Эксперты не сомневаются, что евро продолжит обесцениваться, но считают, что США не позволят евро и доллару сравняться в цене. При этом проблемы в Евросоюзе почти не изменят торговые потоки Украины, но могут снизить приток инвестиций в страну…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1370598

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Издание «Экономические известия» в материале «Братских химиков одарили» пишет – Минэкономики отменило пошлину на аммиачную селитру из России. Вслед за этим отечественные производители ожидают увеличения доли российских конкурентов на нашем рынке, аграрии — более дешевую селитру…

http://markets.eizvestia.com/full/bratskih-himikov-odarili

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Также «Экономические известия» в публикации «Тарифы грозят вырасти» пишут – начало переговорного процесса между Украиной и Россией по расширению энергосотрудничества чревато усилением монопольного вектора и ростом цен…

http://markets.eizvestia.com/full/tarify-grozyat-vyrasti

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«Газета по-киевски» в материале «Дружим с сушей. Море – врозь?» пишет – два дня Дмитрий Медведев проведет в Киеве. Итогом визита станет договор о демаркации границ. Эксперты считают слабыми позиции Украины в отстаивании раздела морской акватории…

http://mycityua.com/articles/country/2010/05/17/064413.html

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«Газета по-киевски» в материале «Все по Булгакову: Белая Церковь станет столицей» пишет - заявления губернатора Киевской области Анатолия Присяжнюка о возможном переезде областной госадминистрации из Киева в Белую Церковь вызвали немало разговоров в столице. Издание выясняло, готова ли Киевская область превратиться в Белоцерковскую…

http://mycityua.com/articles/city/2010/05/17/073820.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Качественную покупку можно будет вернуть» пишет - украинцы в течение двух недель смогут спокойно возвращать в магазин любой купленный непродовольственный товар. Соответствующий закон о внесении изменений в статью 707 Гражданского кодекса Верховная Рада приняла 14 мая…

http://www.segodnya.ua/news/14136676.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Кадровые ошибки» пишет – миллиардер в Думе всего один — бывший юкосовец, председатель палаты Борис Грызлов необъяснимо увеличил доходы в девять раз, думцы владеют одним самолетом, одним Ferrari, тремя Maybach и шестью Bentley…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/17/234375

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Издание «Ведомости» в материале «Лимит в обмен на тариф» пишет – Минфин России хочет втрое повысить выплаты по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью. Максимальная сумма компенсации должна составить 500 000 руб. Цена полисов ОСАГО тоже увеличится — на треть…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/17/234385

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Издание «Известия» в публикации «Все дороги - ближний свет» пишет – правительство России внесло поправки в Правила дорожного движения. Они вступят в силу через полгода и должны стать очередным шагом по снижению аварийности на дорогах. Среди нововведений - требование держать ближний свет фар включенным везде и всегда. Кроме того, уточнены спорные формулировки и в других разделах, например, посвященных пешеходным переходам, обгону и объезду препятствий. С непристегнутыми ремнями безопасности запретят ездить даже спецслужбам и даже по служебной необходимости…

http://www.izvestia.ru/Laws/article3141887/

(УНИАН)