Медведев объяснил, почему РФ долго не направляла в Украину посла

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ уверен, что сотрудничество с Россией не помешает Украине интегрироваться с ЕС.

Об этом он сказал в интервью украинским СМИ на кануне своего визита в Киев.

«Что же касается того, помешает ли это чему-то или поможет, я вам скажу откровенно - это не способно ничему помешать. Если украинский народ решит, что ему нужно стремиться к членству в Евросоюзе, - это ваш выбор. На самом деле всякий выбор должен быть просто разумным», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Мы все участники европейской интеграции. У нас в Российской Федерации, напомню, с Евросоюзом товарооборот 250 млрд. дол. (это серьезная цифра), поэтому мы интегрированы с Европой очень тесным образом. Если вы считаете, что для вас это интересно, этим тоже нужно заниматься, и, очевидно, что мы все принадлежим к европейской семье, - это нормально. Если же говорить, допустим, о членстве в Евросоюзе, то это вопрос уже, собственно говоря, к Украине и к Евросоюзу», - подчеркнул он.

В то же время российский Президент отметил, что нужно самым внимательным образом отслеживать то, что происходит в Евросоюзе, и стремиться туда, где «хорошо и спокойно».

«А сейчас нашим европейским коллегам еще нужно справиться с теми трудностями, которые они испытывают, включая вопросы еврозоны, неплатежеспособности целого ряда государств и так далее. И они, конечно, в свою очередь, будут смотреть на то, как в экономическом плане привлекательны потенциальные участники Евросоюза», - считает Президент РФ.

«Поэтому это явно процесс неблизкий и достаточно трудный, но это выбор Украины. Это вопрос национальной, экономической и иной политики», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Отвечая на вопрос журналистов, насколько обоснованы опасения украинской оппозиции о том, что Россия втягивает Украину в сферу своего геополитического влияния, Президент России сказал: «Украина неоднородна… Существуют разные мнения и у вас, и у нас. Я считаю, что вообще нечего бояться, все абсолютно в порядке».

При этом он подчеркнул, что еще год назад отношений между странами практически не было.

«Какое там втягивание Украины куда-то? Отношений не было. Я посла отказался направлять в силу того, что отношения, по сути, были сведены к нулю. И деловые контакты замерзли. Да, конечно, газ поставляли с нефтью. Без этого никуда, это наши контрактные обязательства. А если говорить о полноценных отношениях, они просто были свернуты. Поэтому мы их сейчас только разворачиваем. Я не говорю о том, что мы их сейчас развили до невиданных высот», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он отметил, что сегодня в Киеве состоится уже седьмая встреча с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Д.МЕДВЕДЕВ считает, что это восполнение того пробела, который образовался за последние годы, хотя бы для того, чтобы вывести отношения между странами на докризисный уровень.

«Что будет дальше, поживем - увидим. Еще раз подчеркиваю - это должно делаться исходя из наших национальных интересов и российских, и украинских, сообразуясь с нашими представлениями о том, что мы хотим, на абсолютно прагматичной основе, но в то же время понимая, что между нашими странами существуют особые отношения. Это отношения очень близких соседей, родственников, отношения, которые носят исторический характер. И не принимать это во внимание невозможно. С этим, кстати, связаны и харьковские соглашения. Если бы это было иначе, то мы никогда бы не вышли на такие соглашения. Это, конечно, особые соглашения», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.