Анонс на 17 мая

11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул. Грушевского, 18/2, к. 11). Аккредитация проводится 14 мая с 14-00 до 16-00 по телефону: 255-30-74.

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10-00 - Начнется совместная конференция Антимонопольного комитета Украины и Международного информагентства Platts, делегация которого прибудет с рабочим визитом в Киев. Тема: “Информационные аспекты развития конкуренции на рынках нефтепродуктов в контексте мировых ценовых тенденций”. В 12-30 по результатам мероприятия состоится совместный брифинг председателя АМКУ Алексея Костусева и директора Platts по глобальным рынкам Хорхе Монтенпека (ул.,Урицкого, 45, 4-й этаж, зал заседаний).

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11-00 - Пресс-конференция на тему: «Государство поможет аграриям через форвардные и спотовые контракты, НДС повернут зерном!». Приглашенные: Николай Горбачев, вице-президент Украинской зерновой ассоциации; Мария Колесник, руководитель аналитического отдела консалтинговой компании ААА; Владимир Лапа, руководитель группы экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса («Интермедиа консалтинг», вул.Б.Хмельницького, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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11-00 - Пресс-конференция, посвященная 120-летию торговой марки "Боржоми". Участники: Григол Катамадзе, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине; Владимир Ашуров, ген.директор IDS Borjomi International, председатель совета директоров; Марко Ткачук, ген.директор IDS Group; Заза Киквадзе, ген.директор IDS Borjomi Georgia (отель Hyatt Regency Kyiv, ул. Тарасовой, 5, 1-й этаж, в зале «Лондон»).

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11-00 - Состоится 173 заседание Украинского клуба на тему: "Лоббизм в Украине - законодательное регулирование и практика». Организаторы: Киевский институт проблем управления имени Горшенина, общество “Украинский клуб”, Центр "Свобода слова", Институт украинской политики, Всеукраинский творческий союз "Литературный форум", Украинская громада (ул. Павловская, 18, оф. 100, конференц-зал).

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Экономизация дипломатии: взгляд бизнеса». Участники: Андрей Антонюк, председатель Правления общественной организации «Новая солидарная Украина»; Александр Колосницин, президент ООО «Судоходная компания Орион», г.Санкт-Петербург; Иван Голодивский, президент Киевской городской организации работодателей. Речь пойдет о необходимости экономизации украинской дипломатии, углублении взаимодействия между МИД, другими министерствами и ведомствами и украинским бизнесом в сфере внешнеэкономических отношений, о поддержке внешнеполитического курса новой власти, направленного на нормализацию экономических отношений с Россией (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).