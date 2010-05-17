ГЛАВНОЕ на 17 мая (день)

Хроника дня *** Визиты: Сегодня в Украину прибывает Президент РФ Медведев

Президент России Дмитрий Медведев рассчитывает подписать в ходе своего визита в Киев 17-18 мая целый ряд документов по сотрудничеству двух стран, сообщило РИА Новости. "Это целый ряд соглашений, которые сейчас в проработке и в стадии согласования. Они касаются сотрудничества в сфере производственной кооперации, они касаются сотрудничества в энергетической сфере, они касаются сотрудничества в сфере гуманитарного обмена, они касаются наших вопросов сотрудничества по межрегиональным проблемам и международным проблемам", - сказал президент в интервью представителям украинских СМИ в преддверии визита.

По его словам, целый ряд деклараций предусматривается, соглашений по вопросам причерноморской безопасности, по вопросам приднестровского урегулирования и вопросам европейской безопасности. "Весь этот пакет сейчас находится в стадии окончательного согласования. И я надеюсь, что к моменту моего приезда мы уже выйдем на конкретные документы. Сейчас дочищаются последние нюансы", - говорит Медведев. Он отметил, что это первый за достаточно долгий период официальный визит президента России на Украину. "Я этому очень рад, потому что, во-первых, просто соскучился по Украине. Я был, правда, в Харькове, но это был рабочий визит. А это уже такой полноценный официальный визит со всеми его атрибутами. Но главное, конечно, не протокол, а главное - то, на что мы выходим", - сказал президент РФ. Он констатировал, что за последнее время Москва и Киев сделали достаточно серьезные шаги по направлению друг к другу для восстановления "полноценных, добросердечных, искренних и дружеских отношений, которые традиционны для наших стран". "Вот и в этот раз я хотел бы вместе с президентом Януковичем сделать следующие шаги", - заключил Медведев. Отношения Москвы и Киева резко ухудшились в годы правления на Украине Виктора Ющенко. Улучшение началось с приходом к власти Виктора Януковича.

В Киеве Медведев остановится в президентской резиденции на Липской

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время двухдневного официального визита в Украину будет проживать в государственной резиденции главы Украинского государства, которая находится в Киеве по адресу: ул. Липская, 4.

Об этом УНИАН сообщил источник из состава ответственных за организацию визита с украинской стороны.

Как сообщал УНИАН, Д.МЕДВЕДЕВ прибудет с визитом в Украину сегодня, 17 мая.

Об этом УНИАН сообщил источник из состава ответственных лиц за организацию визита с украинской стороны, ссылаясь на переданный российской стороной

Официальный список членов делегации РФ

В соответствии со списком, вместе с Д.МЕДВЕДЕВЫМ в Киев сегодня прибудут глава Администрации Президента России Сергей НАРЫШКИН, министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ, первый заместитель главы правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ, министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ, советник Президента РФ, специальный представитель Президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ, министр культуры Александр АВДЕЕВ, министр экономического развития Эльвира НАБИУЛЛИНА, министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО, министр энергетики Сергей ШМАТКО, председатель правления ОАО “Газпром” Алексей МИЛЛЕР, генеральный директор Государственной корпорации “Росатом” Сергей КИРИЕНКО, а также президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ.

Как сообщали некоторые СМИ, вместе с Президентом России Д.МЕДВЕДЕВЫМ в составе официальной российской делегации в Киев якобы должен был прибыть президент Чечни Р.КАДЫРОВ, однако его не оказалось в списке.

Финансы: : Киев надеется успешно завершить переговоры МВФ

Киев надеется в ближайшее время успешно завершить нелегкие переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о кредите на сумму около $19 миллиардов, сказала первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова. Об этом сообщает Рейтер.

"Переговоры идут не очень легко, но я думаю, что мы продвигаемся к успеху", - сказала Акимова в минувшие выходные в ходе ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Загребе.

"Они могут быть (завершены) в ближайшее время", - добавила она.

Избранный в феврале этого года президент Украины Виктор Янукович и назначенное в марте правительство пытаются возобновить сотрудничество с ключевым кредитором страны, прерванное в ноябре 2009 года из-за отсутствия у прежней украинской власти консенсуса по вопросу государственных расходов.

Вице-премьер Сергей Тигипко сказал также на собрании ЕБРР в Загребе, что поступление налогов в бюджет увеличилось более чем на 30 процентов в апреле этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что подтверждает реалистичность принятого в конце апреля госбюджета на 2010 год.

"Это хороший показатель, потому что бюджет предусматривает рост (доходов) на 22 процента и мы должны показать, что мы сможем это выполнить", - сказал Тигипко.

Он предположил, что сумма кредита МВФ может быть меньше запрошенных украинской стороной $19 миллиардов.

Украина ожидает прибытия на этой неделе миссии МВФ, которая проанализирует возможность правительства выполнить параметры госбюджета, в котором, в частности, предусмотрены внешние займы, включающие как размещение евробондов на сумму $1,3 миллиарда, так и $2,0 миллиарда кредита МВФ.

Верховная Рада утвердила госбюджет с дефицитом в размере 5,3 процента к валовому внутреннему продукту, вписавшись в ранее обнародованное требование МВФ на уровне 6,0 процентов

Ранее представители правительства неоднократно говорили, что надеются получить первые деньги от МВФ до конца первого полугодия.

"Нам нужны деньги МВФ не только для того, чтобы поддержать экономику, они нам нужны как сигнал международному сообществу о том, что ситуация в Украине улучшается", - сказала Акимова.

Евро в понедельник рухнул до четырехлетнего минимума Евро рухнул до четырехлетнего минимума в понедельник, так как инвесторы избавляются от единой валюты в связи с суверенными долговыми проблемами в еврозоне и страхами, что жесткие ограничительные меры помешают восстановлению экономики в регионе. Об этом сообщает Рейтер

Евро упал к доллару на 0,56 процента до $1,2285. Ранее он снизился до $1,2234, самой низкой отметки с апреля 2006 года. С начала мая единая валюта потеряла к доллару более семи процентов, а с начала года - около 14 процентов.

"Технически евро перепродан, но, так как на рынке не происходит существенного закрытия коротких позиций, игрокам ничего не остается, кроме как продавать евро, - сказал трейдер из японского банка. - Неприятие риска, вызванное бюджетным кризисом в зоне евро, вероятно, заставит инвесторов по-прежнему переводить деньги в безопасные активы, такие как доллар, иена, американские Treasuries и золото".

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала в воскресенье, что программа помощи еврозоне стоимостью $1 триллиона, разработанная Евросоюзом и Международным валютным фондом, только дает дополнительное время, чтобы разобраться с растущим разрывом между слабейшими и сильнейшими экономиками еврозоны.

Аналитики говорят, что евро, вероятно, будет падать дальше, учитывая слабость прогноза экономического роста в ЕС по сравнению с прогнозом для США.

"Это означает, что евро к доллару будет торговаться ниже, или по меньшей мере близко к долгосрочной справедливой стоимости, которую мы оцениваем в $1,2100", - сказал Майк Джонс, валютный аналитик из Bank of New Zealand.

К иене евро упал на 0,94 процента до 112,94 иены, приблизившись к восьмилетнему минимуму в 110,49 иены, достигнутому ранее в мае.

Долларовый индекс вырос на 0,78 процента до 86,767.

К иене доллар снизился на 0,37 процента до 91,96 иены.

Новости банков: НБУ обязал комбанки предоставить до 20 мая свои бизнес-планы

Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки предоставить до 20 мая т.г. свои бизнес-планы.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка (№47-112/3444-8131), текстом которой располагает УНИАН.

“С целью обеспечения эффективного выполнения НБУ функций банковского регулирования и надзора…, просим банки (кроме банков, в которых назначена временная администрация или ликвидация) предоставить в срок до 20 мая 2010 г. бизнес-план банка», - говорится в телеграмме.

При этом указывается, что бизнес-план должен включать, в частности, утвержденную Наблюдательным советом обновленную стратегию банка в соответствии с рыночными условиями, и прогнозные показатели развития банка на следующие годы.

Как сообщалось, по состоянию на 1 мая 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков. На сегодня в семи украинских банках работает временная администрация НБУ.

ТЭК: РФ может увеличить экспортную пошлину на нефть на 8,1 долл. Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 июня может вырасти до 292,1 доллара за тонну с нынешних 284 долларов, следует из средней цены мониторинга Минфина и формулы расчета экспортной пошлины, прописанной в законе о таможенном тарифе. "Средняя цена мониторинга с 15 апреля 2010 года по 14 мая этого года составила 80,42149 доллара за баррель, и предельный уровень пошлины может составить 292,175 доллара за тонну", - сказал РИА Новости начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр Сакович. Таким образом, согласно расчетам, пошлина на нефть с 1 июня может составить 292,1 доллара за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты может повыситься до 209,1 доллара за тонну с нынешних 203,7 доллара за тонну, на темные - до 112,7 доллара со 109,7 доллара, установленных с 1 мая. Сакович сообщил также, что для нефти с месторождений Восточной Сибири, по всей видимости, в июне сохранится нулевая ставка пошлины.

С 1 марта 2009 года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 доллара за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца. С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре прошлого года пошлина повышалась. Однако в ноябре пошлина снизилась почти на 10 долларов. В декабре она выросла сразу на 40 долларов. В январе 2010 года пошлина снизилась на 4 доллара, в феврале - повысилась на 3,7 доллара, в марте - снизилась на 17 долларов, в апреле - повысилась почти на 15 долларов.

ЗАО "Распадская угольная компания" сократило на 70% отгрузку угля потребителям из-за аварии на крупнейшей в России кузбасской шахте "Распадская", которой она управляет, сообщил журналистам в воскресенье генеральный директор компании Геннадий Козовой, передает РИА Новости

В ночь на 9 мая на шахте "Распадская"прогремело два взрыва. По последним данным, погибли 66 человек, пострадали более 100, судьба 24 неизвестна. По словам Козового, запасы угля на складах закончились, поэтому компании пришлось сократить отгрузку потребителям.

"Поставки продолжаются только за счет действующей шахты "МУК-96"и за счет "Разреза Распадский"и - частично - с горных выработок шахты "Распадская Коксовая", - сказал Козовой. Шахты "МУК-96", "Распадская Коксовая" (еще строится) и шахта открытой добычи "Разрез Распадский"входят в "Распадскую угольную компанию". Опрошенные ранее РИА Новости аналитики высказали мнение, что российский рынок в ближайшее время может столкнуться с нехваткой угля и ростом cпотовых цен на него из-за аварии на "Распадской", которая обеспечивает около 10% поставок угля на российском рынке. Шахта "Распадская"каждую пятую тонну коксующегося угля давала для металлургической промышленности, считаясь одним из ведущих поставщиков угольной продукции на крупнейшие российские металлургические предприятия - Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат и предприятия Evraz Group. Шахта также осуществляет экспорт угля на Украину и в страны Восточной Европы (Румынию, Венгрию, Болгарию), говорится на сайте компании. Ранее сообщалось, что на восстановление шахты "Распадская"уйдет около года и потребуется порядка 6 миллиардов рублей.

Нефть дешевеет на фоне кризиса в Европе

Нефть снижается в понедельник из-за страхов о кредитном кризисе в Европе, слабого евро и растущих запасов в США, сообщает Рейтер.

Евро рухнул до четырехлетних минимумов, поскольку европейский кризис заставил инвесторов направлять деньги в более безопасные активы, такие как золото и азиатские облигации.

К 8.25 МСК июньские фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на $1,32 до $70,31 за баррель. Ранее они опустились до $69,82, самой низкой отметки с 5 февраля.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали на $1,24 до $76,69.

"Сейчас все рынки падают на фоне европейского кризиса. Я думаю, евро может сократиться к доллару примерно до $1,2, что вызовет новую волну коррекции на рынке", - сказал Кен Хасегава из Newedge.

"Запасы нефти и нефтепродуктов увеличивались в последние недели и это еще одни фактор пессимистичного настроения на рынке. Запасы, по всей видимости, вырастут снова на этой неделе", - добавил он.

Катар ожидает дальнейшего давления на цены, поскольку долговой кризис в Европе окружает неопределенность, заявил министр нефтяной промышленности страны в субботу.

"Стоимость нефти определяется не спросом и предложением, а психологическими факторами и неопределенностью, особенно в Европе (в связи с Грецией), - сказал Абдулла бин Хамад аль-Атийя. - Все это оказывает серьезное давление на мировую экономику и цены на нефть".

Недвижимость: На вторичке Киева средняя стоимость жилья выросла на полпроцента

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 16 мая 2010 года выросла на 0,50% (9 долл.) – до 1734 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1320 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2760 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском районе – на 0,82% (12 долл.) – до 1430 долл., Дарницком – на 0,43% (6 долл.) – до 1320 долл., Деснянском – на 0,15% (2 долл.) – до 1355 долл./кв. м, Оболонском – на 0,27% (5 долл.) – до 1750 долл., Печерском – на 0,58% (16 долл.) – до 2760 долл./кв. м, Соломенском – на 0,49% (8 долл.) – до 1573 долл., Святошинском – на 0,76% (11 долл.) – до 1450 долл., Шевченковском – на 0,37% (8 долл.) – до 2262 долл./кв. м, Подольском – на 0,77% (12 долл.) – до 1600 долл., Голосеевском – на 0,53% (9 долл.) – до 1740 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле т.г. выросла на 2,35% (40 долл.) – до 1726 долл./кв. м, в марте т.г. – на 0,39% (7 долл.) – до 1686 долл./кв. м, в феврале т.г. – на 0,26% (4 долл.) – до 1679 долл./кв. м, в январе т.г. – на 0,13%, до 1675 долл./кв. м., в 2009 году – снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

ЧП: Предварительный рапорт причин смоленской авиакатастрофы обнародуют в июне

Предварительный рапорт причин катастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился 10 апреля под российским Смоленском, могут обнародовать до июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Эдмунт КЛИХ - представитель Польши в комиссии Межгосударственного авиационного комитета Российской Федерации, которая расследует катастрофу.

Он отметил, что обычно предварительный рапорт причин авиакатастрофы обнародовался на протяжении 30 дней, но из-за важности дела в случае самолета Л.Качиньского его подготовка займет больше времени.

"Мы договорились с российской стороной, что до двух месяцев от катастрофы какая-то форма вступительного рапорта будет опубликована", - сказал Э.КЛИХ, которого цитируют польские медиа.

Польский представитель в комиссии, который через несколько дней после катастрофы заявил публично о том, что поляки исполняют роль просителей во время расследования причин катастрофы, в этот раз оценил сотрудничество с россиянами очень положительно.

"Сотрудничество является особенно хорошим, с тех пор, как определено, что исследование будет проводиться согласно 13-му дополнению Конвенции о международном гражданском авиатранспорте... Мы в лучшей ситуации, чем если бы это был гражданский самолет какой-то авиалинии", - объяснил он.

Э.КЛИХ также отметил, что смоленская авиакатастрофа произошла по причине очень многих факторов, и что самая плохая погода не может быть причиной падения президентского самолета.

Как сообщал УНИАН, польская прокуратура планировала 22 апреля обнародовать запись двух основных «черных ящиков» самолета Л.Качиньского, что позволило бы пролить свет на причины авиакатастрофы.

Однако в тот день прокуроры заявили, что обнародуют записи лишь после того, как получают оригиналы от россиян и проведут экспертизу авнтентичности записей.

Поляки рассчитывали получить оригиналы "до двух недель", но 7 мая генеральный прокурор Польши Анджей СЕРЕМЕТ после визита в Москву заявил, что из-за плохого качества записей содержание "черных ящиков" будет обнародовано позже, чем планировалось.

Справка УНИАН. Самая большая оппозиционная партия в Польше "Право и справедливость", соучредителем которого был трагически погибший президент Л.Качиньский, критикует польские власти за то, что они не перебрали расследование смоленской авиакатастрофы у россиян, без разрешения которых польские прокуроры даже не имеют права обнародовать доказательства по делу.

Оппозиционеры и ряд обозревателей также отмечают, что через месяц после авиакатастрофы самолета Президента Польши практически ничего не известно о ее причинах, а на месте катастрофы можно было найти личные вещи жертв и обломки президентского лайнера.

Оппозиционеры также пытаются выяснить, почему следствие катастрофы ведется, как в случае с гражданскими авиарейсами, в то время как президентский ТУ-154 был самолетом Министерства обороны Польши.

Облако вулканического пепла от исландского вулкана вновь вернулось в Европу

Облако вулканического пепла от извергающегося в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull), парализовавшего в апреле европейское авиасообщение, вновь вернулось в континентальную часть Европы и дотянется до Сибири, сообщает РИА Новости со ссылкой на британских метеорологов.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте британской метеослужбы, облако вулканического пепла, рассеянного на высотах от поверхности до 6 тысяч метров, двигаясь со стороны Британии закроет северную и центральную Францию, Голландию и Бельгию, большую часть Германии, Данию, юг Швеции и Норвегии. Другое облако, которое находится на высоте от 6 до 10 тысяч метров, "нарисует"гигантскую дугу, проходящую через всю Гренландию, Землю Франца-Иосифа, Новую Землю, и доходящую до полуострова Ямал и устья Оби.

По данным вулканологов, вулкан продолжает извергаться, пепел выбрасывается на высоту до 7 тысяч метров, а в некоторых случаях до 8 тысяч метров. Авиасообщение в Европе было фактически парализовано в середине апреля из-за извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии, начавшегося 14 апреля. Огромное облако вулканического пепла накрыло сначала Северную, затем частично Западную и Восточную Европу. В прошлую пятницу облако пепла начало двигаться в сторону Европы, в результате чего были закрыты аэропорты Британии и Ирландии.