В АП началась официальная церемония встречи Медведева

В Администрации Президента Украины в Киеве началась официальная церемония встречи Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поприветствовал Президента РФ на площади перед зданием Администрации.

В соответствии с официальным протоколом, на площади выстроена рота почетного караула Вооруженных сил Украины. Военные музыканты исполнили государственные гимны Украины и России.

Главы государства обошли строй воинов почетного караула. При этом Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ приветствовал украинских военнослужащих словами: «Приветствую воинов!»

Затем состоялась церемония представления президентам официальных делегаций Российской Федерации и Украины.

В завершение церемонии воины роты почетного караула прошли торжественным маршем перед главами двух держав.

Следует отметить, что церемония официальной встречи в АП задержалась на 15 минут в связи с плохими погодными условиями.

Далее по программе официального визита состоится встреча с глазу на глаз президентов Украины и России.