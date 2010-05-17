Медведев: Россия готова отстаивать интересы Украины в G8 и G20

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ заверяет, что Россия готова продвигать украинские вопросы в рамках мировых финансовых организаций «Большая восьмерка» и «Большая двадцатка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил на третьем заседании Украинско-российской межгосударственной комиссии, которое сейчас проходит в Киеве под председательством президентов двух государств.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Россия как участник таких влиятельных мировых финансово-экономических институтов, как G8 и G20, «готова продвигать различные вопросы, которые, в том числе, касаются и Украины».

«Но при этом не ограничиваясь вопросами поддержки украинских позиций в рамках МВФ и Всемирного банка», - добавил Президент России.

Он также подчеркнул, что очень важна координация на двусторонней и многосторонней основах совместных действий Украины и России в рамках СНГ и других международных объединений.