Медведев: Россия готова отстаивать интересы Украины в G8 и G20
Координация совместных действий...
Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ заверяет, что Россия готова продвигать украинские вопросы в рамках мировых финансовых организаций «Большая восьмерка» и «Большая двадцатка».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил на третьем заседании Украинско-российской межгосударственной комиссии, которое сейчас проходит в Киеве под председательством президентов двух государств.
Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Россия как участник таких влиятельных мировых финансово-экономических институтов, как G8 и G20, «готова продвигать различные вопросы, которые, в том числе, касаются и Украины».
«Но при этом не ограничиваясь вопросами поддержки украинских позиций в рамках МВФ и Всемирного банка», - добавил Президент России.
Он также подчеркнул, что очень важна координация на двусторонней и многосторонней основах совместных действий Украины и России в рамках СНГ и других международных объединений.