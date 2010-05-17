Бизнесмены за взаимодействие экономики и дипломатии

Представители украинского бизнеса считают, что для продвижения украинских товаров и услуг на внешние рынки необходимо взаимодействие экономики и дипломатии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления общественной организации «Новая солидарная Украина» Андрей АНТОНЮК.

«Для реализации этого собственных возможностей бизнеса не хватит. Необходима поддержка государства, в первую очередь Министерства иностранных дел», – отметил он. По словам А.АНТОНЮКА, в частности, реализации задачи будет способствовать то, что президент Украины подписал указ относительно перевода торгово-экономических миссий в состав дипломатических представительств Украины за границей. «Это решение является правильным, так как создает условия для внешнеэкономического прорыва украинских компаний на другие рынки», – сказал он.

Как отметил А.АНТОНЮК, новая форма сотрудничества позволит работать непосредственно с МИДом и диппредставительствами за границей, которые теперь будут заниматься не только внешнеполитическими вопросами, но и вопросами экономического сотрудничества. «То есть ранее нужно было обращаться в несколько структур, к примеру, в Министерство экономики, МИД. Думаю, новая форма будет более интересной, эффективной и поможет бизнесу лучше решать вопросы», – сказал он.

Как отмечалось на пресс-конференции, одной из форм взаимодействия между властью и коммерческим сектором в деле продвижения внешнеэкономических интересов страны станет создаваемый группой представителей деловых кругов при поддержке МИДа фонд «Экономическая дипломатия». Эта неприбыльная организация станет связующим звеном между властью и бизнесом.