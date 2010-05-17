Украина и РФ заключили соглашение о демаркации границы

Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в Киеве в рамках официального визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину в присутствии глав двух государств.

«Соглашение между Украиной и РФ о демаркации украинско-российской государственной границы» подписали министры иностранных дел Украины и РФ Константин ГРИЩЕНКО и Сергей ЛАВРОВ.