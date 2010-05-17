Украина и РФ заключили соглашение о демаркации границы
18:08, 17 мая 2010Разное
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Сегодня в Киеве
Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.
Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в Киеве в рамках официального визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину в присутствии глав двух государств.
«Соглашение между Украиной и РФ о демаркации украинско-российской государственной границы» подписали министры иностранных дел Украины и РФ Константин ГРИЩЕНКО и Сергей ЛАВРОВ.
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