Янукович и Медведев подписали заявление по Черноморскому региону

18:17, 17 мая 2010
Разное
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По вопросам безопасности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали «Совместное заявление президентов Украины и РФ по вопросам безопасности в Черноморском регионе».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Киеве в рамках официального визита Д.МЕДВЕДЕВА в Украину.

Текст заявления пока не обнародован.

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