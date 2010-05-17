Янукович и Медведев подписали заявление по Черноморскому региону

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали «Совместное заявление президентов Украины и РФ по вопросам безопасности в Черноморском регионе».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Киеве в рамках официального визита Д.МЕДВЕДЕВА в Украину.

Текст заявления пока не обнародован.