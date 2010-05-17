Янукович и Медведев подписали заявление по Черноморскому региону
18:17, 17 мая 2010Разное
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По вопросам безопасности
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали «Совместное заявление президентов Украины и РФ по вопросам безопасности в Черноморском регионе».
Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Киеве в рамках официального визита Д.МЕДВЕДЕВА в Украину.
Текст заявления пока не обнародован.
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