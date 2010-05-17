Президенты Украины и РФ подписали итоговый протокол заседания

Президенты Украины и Российской Федерации Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали «Итоговый протокол третьего заседания Украинско-Российской Межгосударственной комиссии».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялось сегодня в рамках официального визита Д.МЕДВЕДЕВА в Киев.

Текст документа пока не обнародован.

Кроме того, в присутствии президентов, генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ и руководитель Федерального космического агентства РФ Анатолий ПЕРМИНОВ подписали «Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС».

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК и министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО подписали «Соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования и науки РФ о первоочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудничества на 2010-2012 годы».

Также министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК и министр культуры РФ Александр АВДЕЕВ подписали «Программу сотрудничества между Министерством культуры и туризма и Министерством культуры РФ на 2010-2014 годы».

Кроме того, председатель правления АО «Укрэксимбанк» Николай УДОВИЧЕНКО и президент-председатель правления ОАО «Банк ВТБ» Андрей КОСТИН подписали «Соглашение о межбанковском сотрудничестве между АО «Укрэксимбанк» и ОАО «Банк ВТБ».