Главное на 17 мая (вечер)

Встреча Президентов Украины и РФ

Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в Киеве в рамках официального визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину в присутствии глав двух государств.

«Соглашение между Украиной и РФ о демаркации украинско-российской государственной границы» подписали министры иностранных дел Украины и РФ Константин ГРИЩЕНКО и Сергей ЛАВРОВ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украине и России работать в таких ускоренных темпах не надо, а Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ уверен, что придется.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня на совместной пресс-конференции в Киеве по результатам переговоров.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня состоялось третье заседание межгосударственной комиссии двух стран. «Мы пришли к выводу, что так работать нельзя, потому что за такой короткий период времени провести семь встреч и загнать руководителей наших рабочих групп в ситуацию, когда они должны ускоренными темпами готовить различные решения», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

С ним не согласился Д.МЕДВЕДЕВ. Он отметил: «Виктор Федорович сказал, что так работать нельзя, а мне бы хотелось добавить, что так работать - придется».

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что для этого существует ряд причин. В частности, он подчеркнул, что за последние годы Украина и Россия многое потеряли. Он обратил внимание, что за последние 5 лет сегодня лишь третье заседание межгосударственной комиссии, тогда как такие страны, их лидеры, должны по-хорошему встречаться минимум два раза в год. «Стало быть, к сожалению, до этого ничего не делалось», - отметил он.

Также Д.МЕДВЕДЕВ в очередной раз подчеркнул, что сегодня у российской стороны наконец-то появились партнеры в лице украинского руководства. «Мне бы хотелось сказать, что российская сторона хорошо работала (на сегодняшнем заседании – УНИАН), потому что у нее, наконец, появился полноценный украинский партнер, то есть нормальное руководство, которое принимает решения и исполняет их», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, добавив, что это является очень важным фактором развития двусторонних отношений.

Он также констатировал, что сегодня между Украиной и Россией закончился период «охоты на ведьм».

Президенты Украины и Российской Федерации Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали «Итоговый протокол третьего заседания Украинско-Российской Межгосударственной комиссии».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялось сегодня в рамках официального визита Д.МЕДВЕДЕВА в Киев.

Текст документа пока не обнародован.

Кроме того, в присутствии президентов, генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ и руководитель Федерального космического агентства РФ Анатолий ПЕРМИНОВ подписали «Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС».

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК и министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО подписали «Соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования и науки РФ о первоочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудничества на 2010-2012 годы».

Также министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК и министр культуры РФ Александр АВДЕЕВ подписали «Программу сотрудничества между Министерством культуры и туризма и Министерством культуры РФ на 2010-2014 годы».

Кроме того, председатель правления АО «Укрэксимбанк» Николай УДОВИЧЕНКО и президент-председатель правления ОАО «Банк ВТБ» Андрей КОСТИН подписали «Соглашение о межбанковском сотрудничестве между АО «Укрэксимбанк» и ОАО «Банк ВТБ».

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручили правительствам работать над новыми двухсторонними соглашениями, в том числе в энергетической отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на совместной пресс-конференции в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня необходимо продолжать активно развивать сотрудничество между Украиной и Россией, поскольку страны находятся в посткризисном состоянии, и остановить сотрудничество, не принимать важные решения - значит остановить рост экономик и затормозить торгово-экономическое развитие двух стран.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что поэтому президенты поручили правительствам продолжать работу над целым рядом проектов, которые являются для двух стран взаимовыгодными. В частности, это касается отраслей судостроения, авиастроения, космической промышленности.

Кроме того, целый ряд проектов, по словам В.ЯНУКОВИЧА, касается энергетической отрасли.

«Эти проекты создают условия роста экономики и, конечно, самое главное – финансовый результат», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ добавил, что в ближайшее время страны планируют подписать ряд договоренностей в отрасли ТЭК, включая атомную энергетику, ракетно-космическую область, а также ряде других, которые уже отмечались.

Президент России высказался за то, чтобы сотрудничество между двумя странами имело высокотехнологический характер. «Тем более что потенциал наших экономик, их технологическая, их производственная близость, несмотря на тяжелый период последний двух лет, все-таки эти экономики коррелируются друг с другом», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

Финансы

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте с «В-/С» до «В/В», долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте с «В/В» до «В+/В». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В то же время рейтинг Украины по национальной шкале повышен с «uaA» до «uaA+». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4», присвоенный выпускам приоритетных необеспеченных облигаций, остается неизменным. «Он отражает наши ожидания среднего возмещения основной части долга в случае реструктуризации или дефолта (30-50%)», - говорится в сообщении S&P.

S&P отмечает, что повышение рейтингов Украины обусловлено мнением рейтингового агентства об улучшении политической координации, что проявилось в: улучшении внешнеэкономических отношений с ключевыми торговыми партнерами; 30-процентном сокращении тарифов на газ в этом году в результате переговоров с Российской Федерацией, что приведет к сокращению расходов на импорт энергоносителей почти на 3% ВВП (на годовой основе); переговорах с МВФ, которые должные привести к возобновлению программы финансирования, включая дополнительное официальное финансирование.

«По нашему мнению, политическая готовность к стабилизации экономики Украины значительно усилилась, обуславливая повышение кредитных рейтингов страны, в частности, поскольку корректировка обменного курса с конца 2008 г. позитивно повлияла на конкурентоспособность страны. Повышение рейтингов также отражает стабилизацию внешней ликвидности Украины и наши ожидания повышения объема доступных резервов по сравнению с краткосрочным долгом, а также относительно невысокого долга правительства, который, как мы ожидаем, к концу 2010 г. составит 27% ВВП. С учетом гарантированного долга эта цифра увеличится до 36% ВВП», – отмечается в сообщении S&P.

Прогноз «стабильный» отражает точку зрения рейтингового агентства на баланс рисков, влияющих на кредитоспособность Украины. Переход к более устойчивой фискальной позиции на фоне постоянных улучшений финансовых показателей «Нафтогаза» и системы социального обеспечения может привести к повышению рейтингов, равно как и снижение зависимости экономики от условий торговли и других внешних стрессовых ситуаций. Более высокий уровень прямых инвестиций в несырьевые отрасли может способствовать повышению устойчивости страны до степени, которая приведет к большей диверсификации экспорта Украины и усилению ее внешней позиции. Подобное увеличение недолгового финансирования в несырьевые секторы может быть обусловлено ростом политической приверженности улучшению правовой среды с целью дать гарантии иностранным инвесторам по защите прав собственности. И, напротив, снижение политической стабильности, более высокие, чем ожидалось, потребности в рекапитализации финансовой системы или ослабление приверженности переговорам по программе МВФ могут оказать негативное влияние на рейтинги.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9235/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2580/0,2583 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2584/0,2585 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2589/0,2590 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,6250 рублей за доллар (+0,3925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2235/1,2370 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7515/9,7640 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,7330/9,7400 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 9,7780/9,7845 грн./евро.

Промышленность

По предварительным данным, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам первого квартала 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 4,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В Украине рост промышленного производства в апреле т.г. против апреля 2009 г. составил 17,4%, в январе-апреле 2010 года к январю-апрелю 2009 года – рост 12,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в апреле по сравнению с мартом спад промпроизводства составил 1,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в апреле против апреля 2009 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 12,1% (в апреле 2010 года к марту – спад 1,1%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 34,8% (рост 5,3%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 0,6% (спад 5,4%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в апреле, по сравнению с апрелем 2009 г., составил 19,5% (рост 0,8%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован рост на уровне 1,2% (рост 3,1%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 4,8% (спад 5,9%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 4,1% (спад 5,7%), в производстве кожи, изделий из нее – 7,5% (спад 6,5%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в апреле против апреля 2009 года составил 22,7% (спад 1,1%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 0,2% (спад 2,3%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 17,7% (рост 8,9%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 17,3% (спад 6%), в том числе в химическом производстве – 20,4% (спад 8,8%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 7,7% (рост 5,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 9,8% (рост 19,8%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в апреле, по сравнению с апрелем 2009 года, рост производства составил 33,4% (спад 0,2%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 33,9% (спад 2%), в частности в производстве машин и оборудования – 14,4% (спад 11,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 12,5% (рост 3,2%), в производстве транспортного оборудования – 77,8% (рост 3%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 14,8% (спад 15,6%).

Новости ТЭК

Украина в январе-апреле т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 40,5% (на 422,1 млн. кВт/ч) по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. - до 1,464 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

Согласно сообщению, в частности, в указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос на 3,7% - до 226,5 млн. кВт/ч, в Словакию сократился в 3,3 раза - до 236,5 млн. кВт/ч, в Румынию - вырос 2,8 раза - до 61,6 млн. кВт/ч.

ГПВД "Укринтерэнерго" в январе-апреле т.г. поставило в Беларусь 937 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле 2009 г. поставки в эту страну не осуществлялись.

Польша в январе-апреле т.г. не импортировала украинскую электроэнергию.

С 1 марта т.г. Украина прекратила коммерческие поставки электроэнергии с Бурштынской ТЭС по направлению в Словакию, Венгрию и Румынию из-за внутреннего дефицита углей газовой группы.

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого Бурштынского энергоострова, откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобретали около 250 МВт пропускной способности острова.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-апреле текущего года увеличилось на 10,9%, или 6,474 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 65,903 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 17,2%, или 4,066 млрд. кВт/ч, – до 27,739 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 3,6%, или 1019 млрд. кВт/ч, – до 29,591 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 10,2%, или 289,2 млн. кВт/ч, – до 3,111 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-апреле т.г. нарастили выработку электроэнергии на 25,1% – до 5,459 млрд. кВт/ч.

В апреле т.г. производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 13,8%, или 1,759 млрд. кВт/ч, по сравнению с апрелем 2009 года – до 14,473 млрд. кВт/ч.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-апреле текущего года сократили добычу газа на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 6,737 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, добыча нефти и газового конденсата в Украине в январе-апреле т.г. сократилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1,189 млн. тонн.

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-апреле текущего года сократилась на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила 10 млн. 289,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-апреле т.г. составил 6,852 млн. тонн нефти, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-апреле т.г. филиал ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом транспортировал 6,966 млн. тонн нефти, что на 18,9% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» перекачано 3,324 млн. тонн нефти, что на 33,1% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-апреле т.г. доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 66,6%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – 33,4%.

(УНИАН)