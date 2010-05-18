Курс НБУ на 18.05.10

Официальный курс НБУ на 18.05.10100 USD – 792.5900 (17 мая – 792.5900) 100 EUR – 978.7694 (17 мая – 990.1034) 10 RUR – 2.5818 (17 мая – 2.6369)Учетные курсы банковских металлов на 18.05.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-97508.38 (17 мая-98182.09) 961 XAG 10 Серебро-1514.64 (17 мая-1556.65) 962XPT10Платина-134264.75(17 мая-136801.03) 964XPD10Палладий-40818.39 (17 мая-42879.12)

Официальный курс НБУ на 18.05.10 100 USD – 792.5900 (17 мая – 792.5900) 100 EUR – 978.7694 (17 мая – 990.1034) 10 RUR – 2.5818 (17 мая – 2.6369) Учетные курсы банковских металлов на 18.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-97508.38 (17 мая-98182.09) 961 XAG 10 Серебро-1514.64 (17 мая-1556.65) 962XPT10Платина-134264.75(17 мая-136801.03) 964XPD10Палладий-40818.39 (17 мая-42879.12)

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