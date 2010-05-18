Анонс на 18 мая

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Круглый стол на тему: "Концепция стратегического развития Киева: основные положения". Участники: Валерий Миронов, зам.главы КГГА; Игорь Соколов, зам. министра регионального развития и строительства; Сергей Броневицкий, и.о. начальника ГУ градостроительства и архитектуры; Василий Присяжнюк, первый зам. начальника "Центра градостроительства и архитектуры"; Генрих Фильваров, директор Института урбанистики и др.

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10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Община Коцюбинского инициирует референдум по предоставлению поселку Коцюбинское Киевской области статуса города областного подчинения». Участники: председатель Социальной инициативы «Рідне Коцюбинське» Владимир Жарков, депутаты Коцюбинского поселкового совета (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 0985199180.

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Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет рассматриваться дело о распространении ЧП «Капитолий» неправдивой рекламы собственных услуг по предоставлению финансовых займов. В частности, речь идет о введении в заблуждение украинских потребителей. К участию в заседании, которое состоится под руководством председателя Комитета Алексея Костусева, приглашены уполномоченные представители компании-ответчика.

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Круглый стол на тему: «Когда возобновится кредитование?», организованный еженедельником «Комментарии:». Участники: Алексей Волчков, зам.председателя правления банка ПУМБ; Алексей Саливон, директор департамента развития малого и среднего бизнеса Universal Bank; Игорь Лебединец, член правления Universal Bank; Наталия Лаврик, начальник департамента кредитных операций VAB Банка; Лариса Бондарева, директор департамента развития корпоративного бизнеса «Инлдекс-банка»; Дмитрий Мусиенко, член правления Пиреус Банка в Украине; Алексей Стешенко, директор департамента корпоративного бизнеса Пиреус Банка в Украине; Владислав Байрака, председатель правления банка Кипра. Модератор: главный редактор еженедельника «Комментарии:» Вадим Денисенко.

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Состоится презентация совместного проекта Компании по управлению активами «Райффайзен Аваль», издательского дома «Экономика» и финансово-аналитического журнала «Инвестгазета» - спецвыпуска «100 Новых капиталистов Украины» в рамках специального мероприятия «Raiffeisen Private Wealth Forum, Форум собственников частного капитала». Участники: Вадим Мосийчук, генеральный директор КУА «Райффайзен Аваль»; Сергей Вовк, главный редактор финансово-аналитического журнала «Инвестгазета».

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Пресс-конференция на тему: «Рейдерский захват ЗАО «Одессакондитер»: на чьей стороне правда?». Участники: Ярослав Месяц, лидер движения среднего класса; Сергей Тишин, представитель ОО «Народна варта»; Валентина Гросу, акционер ЗАО «Одессакондитер»; Виктор Сухота, председатель правления ЗАО «Одессакондитер»; бывшие сотрудники предприятия.

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Состоится заседание Оппозиционного правительства.

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Пресс-конференция на тему: "Компьютерное пиратство в Украине: общественная проблема, которая требует кардинальных действий". Участники: Владимир Дмитришин, зам.председателя Государственного департамента интеллектуальной собственности; Сергей Лебедь, зам.начальника Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины; Дмитрий Шимкив, ген.директор "Майкрософт Украина"; Владислав Шаповал, юридический представитель BSA в Украине; Юрий Омельченко, руководитель департамента по защите интеллектуальной собственности "Майкрософт Украина".

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18-20 мая в Киеве будет проходить Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы регулирования в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом».

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