Кожин: Украина признает российскую загрансобственность

Вопрос о признании Украиной российской загрансобственности будет решен в самое ближайшее время. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом накануне заявил управляющий делами президента РФ Владимир Кожин

"Президент РФ Дмитрий Медведев, который сейчас находится на Украине, будет обсуждать вопрос /признания российской загрнасобственности/ со своим коллегой Виктором Януковичем", - сообщил В.Кожин. "Этот вопрос будет решен юридически в самое ближайшее время", - заявил он.

При этом управделами главы российского государства подчеркнул, что позиция РФ остается неизменной: "Здесь нет поля для компромиссов. Россия взяла на себя огромный долг в самые тяжелые времена, и необходимо выполнить все договоренности и соглашения".

В.Кожин напомнил, что "Россия приняла на себя все долги союзных республик и полностью их выплатила". "При этом, согласно договоренности, вся загрансобственность переходила к РФ", - добавил он. "Украина с этим согласилась, затем передумала, предыдущая власть вообще не хотела этот вопрос обсуждать. Но сейчас, надеюсь, этот вопрос будет решен", - заключил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".