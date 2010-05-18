ГЛАВНОЕ на 18 мая (день)

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- Аналитики прогнозируют, что Украины хватит ещё на два-три визита Медведева.

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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Экономика

МВФ видит прогресс в диалоге с Киевом

Международный валютный фонд отметил "значительный прогресс" в переговорах о запрошенном Украиной $19-миллиардном кредите, которые Киев намерен завершить в ближайшее время.

Избранный в феврале этого года президент Украины Виктор Янукович и назначенное в марте правительство пытаются возобновить сотрудничество с ключевым кредитором страны, прерванное в ноябре 2009 года из-за отсутствия у прежней украинской власти консенсуса по вопросу государственных расходов, сообщает Рейтер.

"Мы достигли значительного прогресса (в переговорах). У нас есть спорные вопросы вокруг консолидации налогов и банковской реформы", - сказал постоянный представитель МВФ на Украине Макс Алиер на конференции в Лондоне в понедельник.

Украина ожидает прибытия на этой неделе миссии МВФ, которая проанализирует возможность правительства выполнить параметры госбюджета, в котором, в частности, предусмотрены внешние займы, включающие как размещение евробондов на сумму $1,3 миллиарда, так и $2,0 миллиарда кредита МВФ.

ТЭК

«Газ Украины» призывает полностью рассчитаться за газ

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» призывает предприятия тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) полностью рассчитаться за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что в случае несоблюдения предприятиями ТКЭ своих договорных обязательств относительно дисциплины газопотребления и проведения стопроцентных расчетов за потребленный природный газ предприятия-должники будут отключены от газоснабжения.

Компания отмечает, что по состоянию на 17 мая т.г. уровень расчетов предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2009-2010 гг., составил 66%. Сумма долга предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за потребленный в указанный период природный газ составляет 3,29 млрд. грн.

Наибольшую задолженность накопили предприятия ТКЭ Донецкой (539,48 млн. грн.), Днепропетровской (494,52 млн. грн.), Харьковской (410,00 млн. грн.), Луганской (309,74 млн. грн.) и Одесской (184,31 млн. грн.) областей.

Задолженность АЭК «Киевэнерго» по состоянию на 17 мая т.г. перед ДК «Газ Украины» за потребленный в 2009-2010 гг. природный газ составляет 2,13 млрд. грн. (уровень расчетов ДК «Газ Украины» – 39%).

Также в ДК «Газ Украины» обращают внимание, что неудовлетворительным является уровень погашения задолженности за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2008-2009 гг. На сегодня долг предприятий ТКЭ за потребленный в предыдущем отопительном сезоне природный газ составляет 1,97 млрд. грн., а уровень расчетов – 78%.

Промедление с погашением задолженности за потребленный природный газ значительно осложняет подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг. и проведение НАК «Нафтогаз Украины» своевременных и полных расчетов за импортированный газ.

Сбербанк России готов участвовать в достройке Хмельницкой АЭС

Сбербанк России готов принять участие в финансировании ряда крупных украино-российских проектов, таких как достройка Хмельницкой АЭС, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, сообщает Газета.Ру.

«Мы обсуждаем ряд вопросов совместных, в том числе финансирование ряда крупных сделок. В частности, совместно с компанией «Росатом» рассматриваем проект по достройке Хмельницкой АЭС», – сказал Греф перед началом совместной встречи президентов Украины и России с деловыми кругами в Киеве.

Глава Сбербанка добавил, что в настоящее время «надо скалькулировать этот проект совместно с «Росатомом» и украинскими партнерами». «Суммы очень значительные, но мы не маленький банк, поэтому значительную долю можем взять на себя», – отметил Греф, не назвав конкретных цифр. На вопрос, будет ли для финансирования проекта создаваться консорциум, он ответил, что этот вопрос сейчас обсуждается.

Соцполитика

Карпачева попросила премьера помочь украинцам Приднестровья

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА просит премьер-министра Николая АЗАРОВА решить вопрос о выдаче заграничных паспортов гражданам Украины, постоянно проживающим на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Как сообщили в пресс-службе Омбудсмана, об этом идет речь говорится в ее представлении Н. АЗАРОВУ.

Н.КАРПАЧЕВА отмечает, что на сегодняшний день осуществляется производство по делу о нарушении прав граждан Украины, постоянно проживающих на территории Приднестровья, на получение заграничного паспорта гражданина Украины. "Грубо нарушаются права почти 100000 граждан Украины - жителей Приднестровья - на свободу перемещения", - подчеркивает Омбудсман.

В частности, Н.КАРПАЧЕВА сообщает, что ввиду отсутствия в Посольстве Украины в Республике Молдова бланков загранпаспортов в течение нескольких последних месяцев граждане, у которых закончился срок действия такого паспорта или которые только приобрели гражданство Украины, не имеют возможности выехать за границу на лечение, работу, отдых, обучение и т.д. Таким образом, по мнению Омбудсмана, нарушаются фундаментальные права многих украинских граждан, постоянно проживающих на территории Приднестровья.

При этом она напоминает, что в настоящее время более 95 000 жителей ПМР имеют украинское гражданство.

Исходя из изложенного, Уполномоченный по правам человека просит главу правительства дать поручение о направлении в Посольство Украины в Молдове необходимого количества бланков загранпаспортов, чтобы предотвратить в дальнейшем нарушения прав соотечественников.

Промышленность

Ахметов изучает возможность покупки "Запорожстали"

Владелец компании СКМ Ринат АХМЕТОВ изучает возможность приобретения металлургического комбината «Запорожсталь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед началом 7-го украино-российского экономического форума, который проходит в Киеве при участии президентов Украины и России.

«Мы изучаем возможность покупки пакета… «Запорожсталь» - это очень интересное предприятие», - сказал Р.АХМЕТОВ.

При этом он подчеркнул, что СКМ является открытой компанией, и если такая сделка будет заключена, то этот факт станет известен общественности.

13 мая т.г. на пресс-конференции в Запорожье председатель Запорожской облгосадминистрации Борис ПЕТРОВ подтвердил информацию о том, что Группа «Метинвест», подконтрольная бизнесмену Р.АХМЕТОВУ, приобрела 50% акций ОАО «Запорожсталь».

«Если вы настаиваете, да, действительно, он эти акции купил», – сказал Б.ПЕТРОВ, отвечая на вопрос о достоверности информации о приобретении «Метинвестом» пакета акций ОАО «Запорожсталь».

Транспорт

Для украинских перевозчиков могут увеличить транзитные квоты в РФ

Украина получила поддержку со стороны Российской Федерации относительно возможности увеличения квоты разрешений для украинских перевозчиков на 2010 год для осуществления перевозок на въезд и выезд из третьих стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, уже в конце мая вопросы относительно увеличения квоты разрешений будут вынесены на обсуждение во время проведения двусторонней украинско-российской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

КрАСЗ увеличил производство в 35 раз

ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-апреле т.г. увеличило производство автомобилей различных марок и модификаций в 35 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3207 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит КрАСЗ.

В сообщении отмечается, что в апреле КрАСЗ сократил производство автомобилей на 11,6%, по сравнению с мартом, до 487 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году КрАСЗ сократил производство автомобилей различных марок и модификаций на 86,4%, или на 23799 штук, по сравнению с 2008 годом, до 3748 штук.

Агро

84% посевов озимого рапса находится в хорошем состоянии

В Украине, по данным на 13 мая, из посеянных 1,418 млн. га озимый рапс сохранился на площади 0,911 млн. га, или 64,2%.

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

При этом погибло 507 тыс. га (35,8%).

По данным министерства, 357 тыс. га посевов озимого рапса (39,2%) - в хорошем и 412 тыс. га (44,2%) - в удовлетворительном состоянии. Кроме того, 142 тыс. га (15,6%) посевов озимого рапса - слабые и изреженные.

Строительство

«Киевгорстрой» открыл под заселение жилой дом на Троещине в Киеве

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» 15 мая открыло под заселение жилой дом по ул. Марины Цветаевой, 9 в десятом микрорайоне жилого массива «Троещина» в Киеве.

Общая площадь 22-этажного жилого дома составляет 25,5 тыс. кв. м. Дом рассчитан на 298 квартир, из которых 109 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 109 трехкомнатных. Возле дома расположены площадки для отдыха, детские и хозяйственные площадки, гостевая автостоянка.

Как отметил глава правления – генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат №4», выступившего генеральным подрядчиком строительства, Сергей ТИМОШЕНКО, особенность этого дома заключается в соединении двух панельных секций и одной монолитно-каркасной. На первых двух этажах монолитно-каркасной секции расположатся офисные помещения и заведения социально-бытового обслуживания.

«В этом объекте соединено индустриальное и индивидуальное. Индивидуальная монолитно-каркасная вставка и индустриальная серия. Такое не часто бывает. И это сделано вполне успешно. Поэтому дом без всяких проблем выдержит, как минимум, 100 лет активной эксплуатации», - сказал глава правления - президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР в ходе дня открытых дверей компании.