Медведев: "Почувствуйте разницу..."

Россия готова рассматривать возможность сотрудничества с Украиной в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза на приемлемых условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве в ходе седьмого украинско-российского экономического форума.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что планы по ассоциированному членству Украины в Евросоюзе - это суверенное право Украины. Как сказал Президент РФ, у России с Евросоюзом еще более тесные отношения, определяемые экономическим сотрудничеством. «У нас по каким-то моментам, я имею в виду РФ, более серьезные даже, чем ассоциированные, потому что на долю РФ приходится приблизительно 250 млрд. долларов товарооборота с ЕС», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он напомнил, что, к сожалению, с Украиной лишь 23 млрд. долларов, однако есть надежда, что в этом году товарооборот достигнет 40 млрд. долларов.

«Но все равно, посмотрите, как говорится, почувствуйте разницу, что из этого вытекает. Из этого вытекает то, что мы должны вместе продумывать интеграционные механизмы, как в общении с Евросоюзом, который для нас очень важен и с учетом европейской ориентированности наших экономик, и с учетом европейской идентичности наших стран. Но с другой стороны, смотреть и на возможности сотрудничества по другим интеграционным трекам, естественно, в тех объемах и на тех условиях, которые будут устраивать наши страны. Поэтому я хотел бы сказать, что Россия готова к обсуждению сотрудничества на других интеграционных площадках с Украиной, включая и площадку Единого экономического пространства и Таможенного союза», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он подчеркнул, что сотрудничество в рамках ЕЭС и Таможенного союза возможно лишь в том случае, если оно будет привлекательно и полезно для обеих стран.