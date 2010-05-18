18-20 мая Украину посетит министр иностранных дел Китая

18-20 мая в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ян ЦЗЕЧИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 19 мая программой визита запланирована встреча министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО и министра иностранных дел Китайской Народной Республики Я.ЦЗЕЧИ.

Сегодня, 18 мая, в 18:00 ожидается прибытие министра иностранных дел КНР в международный аэропорт “Борисполь”. Участие прессы не предусмотрено.

Завтра, 19 мая, в 09:30 начнутся переговоры министров иностранных дел Украины и КНР К.ГРИЩЕНКО и Я.ЦЗЕЧИ.

После переговоров состоится церемония подписания Протокола о консультациях между МИД Украины и МИД КНР.

Пресс-служба МИД завершает сегодня в 18.00 аккредитацию представителей СМИ на освещение мероприятий по телефонам: 238-17-20 и 238-15-29.