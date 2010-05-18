КМУ отменил 13%-ю надбавку к пошлине на ввоз холодильников

Кабинет министров Украины постановлением № 342 от 12 мая отменил постановление предыдущего правительства о введении временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам пошлины на ввоз холодильников и автомобилей.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

"Признать утратившим силу постановление Кабинета министров Украины от 18 марта 2009 г. № 230 “Об отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины", - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2009 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом".

18 марта 2009 года Кабмин отменил действие 13% надбавки к ставкам ввозной пошлины при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки отменяется вообще.

Во Всемирной торговой организации неоднократно отмечали, что действие 13% надбавки к таможенной пошлине нарушает требования ВТО. О нецелесообразности действия такой надбавки заявляли и в Международном валютном фонде.

В июне 2009 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным право Кабмина сокращать, отменять и продлевать временную надбавку к ставкам ввозной пошлины на товары.

7 сентября 2009 года утратила силу норма о взимании 13% надбавки к таможенной пошлине при импорте товаров в Украину.