ГЛАВНОЕ на 18 мая (вечер)

Хроника дня

**** ВЭД: Кабмин отменило 13% -ю надбавку к пошлине на ввоз холодильников и авто

Кабинет министров Украины постановлением № 342 от 12 мая отменил постановление предыдущего правительства о введении временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам пошлины на ввоз холодильников и автомобилей.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

"Признать утратившим силу постановление Кабинета министров Украины от 18 марта 2009 г. № 230 “Об отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины", - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2009 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом".

18 марта 2009 года Кабмин отменил действие 13% надбавки к ставкам ввозной пошлины при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки отменяется вообще.

Во Всемирной торговой организации неоднократно отмечали, что действие 13% надбавки к таможенной пошлине нарушает требования ВТО. О нецелесообразности действия такой надбавки заявляли и в Международном валютном фонде.

В июне 2009 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным право Кабмина сокращать, отменять и продлевать временную надбавку к ставкам ввозной пошлины на товары.

7 сентября 2009 года утратила силу норма о взимании 13% надбавки к таможенной пошлине при импорте товаров в Украину.

Финансы: Европарламент одобрил выделение Украине займа ЕС в 500 млн. евро

Европарламент одобрил сегодня выделение Евросоюзом Украине займа на сумму 500 млн. евро для преодоления финансового кризиса.

"Я решительно приветствую принятое сегодня Европарламентом решение о поддержке Украины посредством кредитного займа", – говорится в заявлении председателя Европарламента Ежи БУЗЕКА, поступившем в РИА «Новости».

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2010 году до 4%, что на 1% выше прежних оценок.

Об этом говорится в сообщении относительно пересмотра экономических прогнозов стран Центральной и Восточной Европы, обнародованном на сайте ЕБРР.

«В Украине, которая в 2009 году пострадала от наибольшего падения экономики среди всех стран региона, на сегодня дела улучшаются. Настроения участников рынка относительно Украины улучшились после завершения выборов и возобновления переговоров с Международным валютным фондом», - говорится в сообщении ЕБРР.

По оценкам экспертов ЕБРР, общее улучшение показателя роста ВВП стран Центральной и Восточной Европы, за исключением Румынии и Болгарии, составляет около 0,5%, до конца 2010 года, согласно прогнозу, уровень роста ВВП должен составить 3,7%.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Государственного комитета статистики Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам первого квартала 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 4,8%.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП по кварталам в 2009 году по сравнению с аналогичными периодами 2008 года: в І квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2%, во ІІ квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось ранее, в ІІІ квартале – 16%, в ІV – 6,8%.

РФ купила облигации МВФ $10 миллиардов и предпочитает, чтобы полученные фондом средства пошли на помощь Украине, а не "латание дыр" в бюджетах других государств, сказал президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает Рейтер.

РФ собиралась еще в конце 2009 года купить облигации МВФ за счет средств золотовалютных резервов.

"Мы купили на $10 миллиардов (облигаций МВФ), нам небезразлично, куда эти миллиарды пойдут. Если на помощь Украине - то хорошо, а если на латание дыр в системе международного финансового регулирования, то мне жалко этих денег", - сказал Медведев.

Сенат США в понедельник решил выступать против того, чтобы Международный валютный фонд оказывал финансовую помощь странам еврозоны, которые вряд ли смогут вернуть предоставленные им деньги.

США - самый крупный вкладчик МВФ. У страны есть право вето на решения фонда, которое прежде никогда не использовалось.

Что касается Украины, то Международный валютный фонд отмечал днем ранее "значительный прогресс" в переговорах о запрошенном страной $19-миллиардном кредите, которые Киев намерен завершить в ближайшее время.

Медведев в ходе визита в Киев в понедельник пообещал Украине поддержку в международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный банк, а также помощь в осуществлении экономических реформ.

ПИИ в Украину в I квартале снизились на 39% – Госкомстат

В первом квартале т.г. иностранные инвесторы направили в экономику Украины 717,1 млн. долл. США прямых инвестиций, что составляет 61% от поступлений аналогичного периода 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в целом прирост общего объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, по итогам 2009 года составил 98,3 млн. долл., что составляет 12% от уровня января-марта 2009 года.

По данным Госкомстата, прирост иностранного капитала в отчетном периоде наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – на 214,7 млн. долл., торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления – на 30,2 млн. долл., а также строительстве – на 6,6 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 апреля 2010 года составил 40 млрд. 007,4 млн. долл., что на 0,2% больше объемов инвестиций на начало 2010 года и в расчете на одного человека составляет 872,1 долл.

Сумма кредитов и займов, полученных предприятиями Украины от прямых инвесторов, на 1 апреля 2010 года составила 5 млрд. 517,1 млн. долл. Общий объем прямых иностранных инвестиций, учитывая заемный капитал, на 1 апреля 2010 года составил 45 млрд. 524,5 млн. долл.

В январе-марте 2010 года из Украины в экономики других стран мира направлено 587,8 млн. долл. прямых инвестиций. Инвестирование осуществлялось преимущественно в виде акций. Инвестиции из Украины осуществлены в 47 стран мира, основная их доля направлена на Кипр (93,4%).

Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом их переоценки, потерь и курсовой разницы, на 1 апреля 2010 года составил 6 млрд. 793,2 млн. долл.

Сумма кредитов и займов, предоставленных украинскими предприятиями, на 1 апреля 2010 года составила 125,2 млн. долл. Общий объем прямых инвестиций в экономики других стран мира, учитывая заемный капитал, составил 6 млрд. 918,4 млн. долл.

НБУ на межбанке готов покупать евро по 9,7 грн./евро

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня на межбанке готов покупать евро по 9,7 грн./евро. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №38-012/2948, текстом которой располагает УНИАН.

Кроме того, НБУ объявил о покупке американского доллара по неизменному за последнее время курсу - 7,925 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в апреле текущего года увеличились на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. долл.

Новости банков: Банк «Хрещатик» погасил пятилетние облигации Банк «Хрещатик» своевременно и в полном объеме выполнил свои обязательства по облигациям серии «Е».

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно предоставленной информации, 17 мая т. г. было осуществлено погашение этих бумаг по их номинальной стоимости и выплачены проценты за двадцатый купонный период (17.02.10–17.05.10) из расчета 20% годовых, что составляет 48,77 грн. за одну облигацию.

Как сообщал УНИАН, банк «Хрещатик» в мае 2005 г. разместил пятилетние облигации серии «Е» на общую сумму 100 млн. грн. с доходностью 13% годовых на первые три года обращения. Доходность облигаций на 13-16-й купонные периоды была установлена на уровне 14,5% годовых, на 17-20-й периоды – 20% годовых.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составляли 6,009 млрд. грн., обязательства – 5,365 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 3,968 млрд. грн., собственный капитал – 643,981 млн. грн., уставный капитал – 617,76 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Хрещатик» получил 1,955 млн. грн. прибыли. В 2009 году убыток банка составил 86 млн. грн.

Акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.

ТЭК: Язев: «Газпром» может гарантировать минимальный объем прокачки газа через Украину

Заместитель Председателя Государственной Думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ не исключает, что в перспективе «Газпром» может гарантировать минимальный объем прокачки газа через территорию Украины.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Вполне возможно, что он («Газпром» - УНИАН) и даст какие-то гарантии прокачки минимальных объемов. Это вопрос переговоров, и до этого нужно дойти в ходе переговоров», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, на сегодняшний день «Газпром» не может дать такие гарантии потому, что российская компания не имеет гарантии и фиксированных объемов покупки газа от потребителей.

Он отметил, что по прогнозам, до 2030 году ЕС будет потреблять порядка 690 млрд. куб. газа, но «какие-то люфты остаются, поэтому он («Газпром») от жестких обязательств как хозяйствующий субъект уходит».

В.ЯЗЕВ убежден, что при запуске в эксплуатацию «Южного потока» украинская ГТС в случае ее технологической исправности будет загружена на «объем, близкий к оптимальному».

В тоже время, он подчеркнул, что вопрос гарантий не может быть односторонним – только со стороны «Газпрома». Должны быть гарантии со стороны Украины по прокачке газа, добавил он.

По мнению В.ЯЗЕВА, обеспечить работоспособное состояние ГТС Украины на долгие годы вперед, скорее всего, можно только при объединении с «Газпромом».

«Нафтогаз» вступит в «Еврогаз» - Язев

В Берлине 21 мая планируется подписать соглашение о вступлении НАК «Нафтогаз Украины» в «Еврогаз».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя Государственной Думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

Он отметил, что 21 мая в Берлине состоится пятая конференция «Россия-ЕС. Энергодиалог. Газовая сфера».

«На полях этой конференции будет подписано соглашение о сотрудничестве между Российским газовым обществом и Украинской газовой ассоциацией. Там же будет подписано соглашение о вступлении «Нафтогаза» в «Еврогаз», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, в рамках конференции представители органов власти и европейских энергетических компаний обсудят отношения РФ и ЕС в сфере поставок газа, а также вопрос правового регулирования газового рынка для производителей, транзитеров и потребителей.

По результатам конференции будет принята резолюция о состоянии дел РФ и ЕС в газовой сфере, отметил В.ЯЗЕВ.

Как сообщал УНИАН, 6 мая т.г. в рамках встречи министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО с генеральным секретарем ассоциации „Еврогаз” Жан-Мари ДЕВОСОМ, украинской НАК „Нафтогаз Украина” было предложено стать ассоциированным членом ассоциации и переданы соответствующие учредительные документы.

Справка УНИАН. „Еврогаз” - международная некоммерческая ассоциация со штаб-квартирой в Брюсселе. Членами „Еврогаза” являются 49 газовых компаний и ассоциаций из 27 стран Европы, в частности, BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas и другие.

«Укрэнерго» отменила майский аукцион по экспорту электроэнергии

НЭК «Укрэнерго» отменила назначенный на сегодня, 18 мая, месячный аукцион по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей Украины для экспорта электроэнергии в июне из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, аукционная комиссия провела сегодня заседание, на котором был констатирован факт отсутствия заявок и принято решение о признании аукциона несостоявшимся.

«Укрэнерго» с февраля т.г. провела уже 4 безрезультативных месячных аукциона по реализации права доступа к экспортному сечению. Отсутствие интереса к экспортным поставкам со стороны украинских компаний, которое изначально было обусловлено объективным фактором нехватки угля на Бурштынской ТЭС, в настоящее время продиктовано невыгодной ценовой конъюнктурой на энергорынке Европы.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний аукцион НЭК «Укрэнерго» планировала выставить 15 лотов по четырем межгосударственным сечениям (направлениям) передачи, предполагающим возможность экспорта суммарной мощностью до 1885 МВт.

В частности, на торги планировалось выставить доступ к 270 МВт сечения так называемого «Бурштынского энергоострова», связывающего энергосистемы Украины с энергосистемами Словакии, Венгрии, Румынии.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого «Бурштынского энергоострова», откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобретали около 250 МВт пропускной способности острова.

Украина с 1 марта прекратила коммерческие экспортные поставки электроэнергии с так называемого "Бурштынского энергоострова" по направлению в Румынию, Венгрию и Словакию.

Украина в январе-апреле т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 40,5% (на 422,1 млн. кВт/ч) по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. - до 1,464 млрд. кВт/ч.

Международные связи: 18-20 мая в Украине будет находиться министр иностранных дел Китая

18-20 мая в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ян ЦЗЕЧИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 19 мая программой визита запланирована встреча министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО и министра иностранных дел Китайской Народной Республики Я.ЦЗЕЧИ.

Сегодня, 18 мая, в 18:00 ожидается прибытие министра иностранных дел КНР в международный аэропорт “Борисполь”. Участие прессы не предусмотрено.

Завтра, 19 мая, в 09:30 начнутся переговоры министров иностранных дел Украины и КНР К.ГРИЩЕНКО и Я.ЦЗЕЧИ.

После переговоров состоится церемония подписания Протокола о консультациях между МИД Украины и МИД КНР.

Пресс-служба МИД завершает сегодня в 18.00 аккредитацию представителей СМИ на освещение мероприятий по телефонам: 238-17-20 и 238-15-29.

Транспорт: Минтранссвязи отмечает, что пассажиры против возврата к системе именных билетов на поезда

Позиция Министерства транспорта и связи относительно возврата к продажам железнодорожных билетов для пассажиров по паспортам зависит от позиции пассажиров, большинство которых против такой системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель министра Владимир КОРНИЕНКО.

«80% пассажиров, по нашим опросам, дали негативную оценку этому деянию. Мы получили очень много нареканий относительно внедрения этой системы именных билетов. Неудобство для пассажиров – это для нас главная позиция, потому что, в конце концов, мы работаем для пассажиров. Поэтому позиция Минтранса в этом однозначна: пассажир, мы его поддерживаем», - сказал он.

Помимо этого, по словам В.КОРНИЕНКО, «Укрзализныця» серьезно работает над внедрением электронных билетов. «Мы серьезно поработали над внедрением электронного билета. Мы поставили задачу где-то на вторую половину текущего года, июнь-июль, выйдем на нормальный электронный билет, такой, как применяется в авиации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» отмечала, что поддерживает предложение Министерства внутренних дел Украины о возобновлении продаж железнодорожных билетов для пассажиров по паспортам в связи с участившимися случаями международного терроризма.

Вопрос возобновления продаж именных ж/д билетов с апреля находился в процессе изучения. «Укрзализныця» все активнее распространяет технологию продажи электронных билетов, которые пассажиры выкупают по предъявлению паспорта.

Напомним, «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.

“Киевметрострой” возобновляет работы на строительстве 3-х станций метро ОАО “Киевметрострой” благодаря полученному финансированию возобновляет работы на строительстве трех новых станций метро - “Демеевской”, “Голосеевской” и “Васильковской” - на Куреневско-Красноармейской линии в направлении Теремков.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы предприятия Валентин КЕЙБИС.

По его словам, на днях поступил из Госбюджета первый транш – 50 млн. грн. – из объема предусмотренного на этот год финансирования достройки станций, работы на которых были заморожены почти год.

Он напомнил, что финансирование осуществляется как из госбюджета, так и за счет бюджета Киева. В целом на текущий год предусмотрены 800 млн. грн. “В октябре 2008 г. мы получили официальное сообщение из Киевской городской госадминистрации о прекращении финансирования. Некоторое время мы еще продолжали работы на строительстве новых станций, но через несколько месяцев были вынуждены “заморозить” работы”, - отметил В.КЕЙБИС.

Сейчас же ведется активный сбор рабочих, которые были отправлены в вынужденные отпуска, и ориентировочно с ближайшего понедельника планируется возобновить строительные работы на указанных станциях в необходимых объемах. К работам на этом участке линии метро будут привлечены сейчас более 2 тыс. работников “Киевметростроя”, которые будут работать на строительстве в три смены.

“Разработан график выполнения работ и, если будет обеспечено финансирование строительства, мы сдадим эти три станции до 1 января, то есть до Нового года”, - заверил В.КЕЙБИС.

Как сообщал УНИАН, 11 мая начальник КП “Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ заявил, что три новые станции столичного метро в направлении Теремков - "Демеевская", "Голосеевская" и "Васильковская" - планируется достроить и ввести в эксплуатацию в текущем году. По его информации, состоялось совещание у премьер-министра Николая АЗАРОВА, где рассматривался вопрос строительства столичного метрополитена. “Он поручил Министерству финансов выделить средства, которых не хватает на завершение строительства”, - сказал руководитель столичного метро.

Справка УНИАН. В октябре 2008 г. ОАО “Киевметрострой” поставило вопрос о консервировании строительства нового участка метро на Теремки в связи с недофинансированием работ из бюджета столицы. По данным компании, до октября прошлого года задолженность за выполненные работы составляла 218,1 млн. грн.

Готовность этого участка на то время составляла 95%.

Новые станции Куреневско-Красноармейской линии метро в сторону Теремков - “Демеевская”, “Васильковская” и “Голосеевская” - планировали ввести в эксплуатацию до конца 2008 года.