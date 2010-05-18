Королевская: Принятый сегодня за основу закон

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ выступает за дерегуляцию экономики путем сокращения количества лицензированных видов деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Благодаря дерегуляции предпринимательской деятельности мы сможем оживить экономику и поднять наши социальные стандарты», - заявила она, представляя сегодня в ходе заседания Верховной Рады законопроект №6153 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности», принятый в первом чтении.

«Принятый сегодня за основу закон является одним из основных этапов лицензионной и разрешительной реформы», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, он направлен на решение проблем разрешительной системы, устанавливает четкие критерии лицензирования и сокращает виды деятельности, подлежащие лицензированию.

«Лицензироваться будут только виды деятельности, отвечающие двум критериям. Первый – если деятельность представляет существенную угрозу для жизни, здоровья, конституционных прав и свобод граждан или окружающей среды, безопасности государства, моральных основ общества. И второй – если деятельность связана с доступом к природным или другим ограниченным ресурсам»», - отметила глава профильного комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что экономика сегодня должна рассчитывать на рост предпринимательской активности людей, а не на зарубежные кредиты. «Отсутствие четких критериев лицензирования и раздутый перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, крайне отрицательно сказывается на экономическом развитии нашей страны и ее бизнес-климате. Для роста активности малого и среднего бизнеса мы должны предпринимать существенные дерегуляционные меры, стимулировать предпринимательскую активность. В первую очередь это касается реформы разрешительной сферы, предполагающей значительное сокращение видов лицензий», – отметила она.

По ее словам, в настоящий момент в Украине действует почти 220 видов разрешительных документов – это тормозит предпринимательскую активность. «Сохраняя нынешнюю разрешительную систему, мы консервируем отсталость нашей экономики, не даем возможности развиваться бизнесу. Украина не может себе позволить такой роскоши», – считает Н. КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава комитета Верховной Рады предложила отменить 14 видов лицензий, в частности, на внешнеэкономическую деятельность, сбор отходов как вторичного сырья, производство автомобилей и автобусов, перевозку грузов, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.

Напомним, в декабре 2009 г. был принят закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по упрощению условий ведения бизнеса в Украине», отменивший 5 видов лицензирования. Принятие очередного дерегулирющего документа последовательно продолжает политику либерализации предпринимательской деятельности, освобождения бизнеса от чрезмерной опеки государства, ликвидации «кормушек» для чиновников.