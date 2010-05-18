Анонс на 19 мая

9-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Польско-украинское экономическое сотрудничество и его роль в реализации евроинтеграционных планов Украины». Организатор: Польско-украинская хозяйственная палата (ПУХП). Участники: Лешек Миллер, председатель Совещательного комитета ПУХП, бывший премьер-министр Польши, который 16 апреля 2003 г. подписал Трактат о вступлении Польши в ЕС; Яцек Пьехота, председатель ПУХП, бывший министр экономики и труда Польши и депутат польского Сейма, который активно занимается проблематикой двустороннего экономического сотрудничества Польши и Украины; Анджей Грабовский, советник-министр, руководитель отдела содействия торговле и инвестициям Посольства РП в Украине, Олег Дубиш, зам.председателя ПУГП с украинской стороны (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства (только по паспортам) - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00 - Круглый стол на тему: "Выбор страховой компании - ключевые критерии» Организатор - «Инвестгазета» (издательство «Экономика»). Модераторы Екатерина Щеглова, зам.главного редактора Инвестгазеты, Вячеслав Черняховский, председатель комитета по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков.

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Вкладчики банка “Надра” объявляют бессрочную акцию протеста”.

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12-00 - Пресс-конференция председателя Государственной службы туризма и курортов Анатолия Пахли на тему: «Особенности украинского национального туризма». Вопросы: где любят отдыхать украинцы - на родине или за рубежом? новые туристические маршруты Украины и мира; туристические операторы: как избрать лучший? состояние туристической инфраструктуры в Украине; привлекательность Украины для иностранных туристов; финансирование туристической индустрии. (интернет-холдинг «ОБОЗ.ua», ул.. Дмитриевская, 44-а).

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12-00 - Состоится совместное заседание Антикризисного общественного совета и Экономического совета при УСПП. Будут обсуждаться: проект закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год (относительно налогообложения), проблема внедрения ОВГЗ и др.

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12-00 - Пресс-конференция Международного института менеджмента (бизнес-школа МИМ-Киев) на тему: "Место Украины в Ежегодном рейтинге конкурентоспособности стран мира IMD World Competitiveness Yearbook 2010: оценка эффективности украинского бизнеса и экономики в целом".

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция руководства ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» и Ассоциации инвесторов строительства жилого дома на тему: «Защита прав инвесторов в жилищное строительство Украины: реалии сегодняшнего дня».

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12-30 - Пресс-конференция директора Центра независимых экспертиз "ТЕСТ" Валентина Безрукого на тему: «На каких пальмах вызревает украинское молоко?» Будут обнародованы результаты сравнительного тестирования сгущенки, сыра и питьевых йогуртов (“Укринформ”,ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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13-30 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: “Защита прав интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и перспективы”. Организаторы - Государственный департамент интеллектуальной собственности и УНИАН. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал

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14-00 - Состоится брифинг председателя правления АК «Киевэнерго» Эдуарда Соколовского на тему: «Влияние действующего бюджета г. Киева на жизнедеятельность столицы» (АК «Киевэнерго» по адресу: пл. Ивана Франка, 5, актовый зал, 4-й этаж).

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15-00 - Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится совещание по вопросам введения в эксплуатацию объектов жилищного строительства с высокой степенью строительной готовности (Дом Правительства, ул. Грушевського,12/2, 7 этаж, большой зал заседаний Правительства).

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Украинские рейдеры атаковали западного инвестора” при участии канадского бизнесмена Стивена Чепы, который не может добиться воплощения в жизнь антирейдерского решения суда в его пользу.

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16-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Пострадавшие инвесторы от «Элита-Центр»: требуем отчета от киевской власти!». (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).