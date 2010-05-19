ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Какие украинские объекты намерены купить россияне», в котором пишет – Россия претендует на статус основного инвестора в украинскую экономику. В первую очередь российский бизнес положил глаз на отечественные стратегические предприятия. Издание составило их список…

http://delo.ua/vlast/politika/na-kakie-obekty-nacelilis-rossijane-140566/

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Также «Дело» в материале «Украинские банки отказываются от гособлигаций» пишет - в апреле банки начали отказываться от инвестиций в подешевевшие ОВГЗ и переключились на покупку депозитных сертификатов Нацбанка…

http://delo.ua/dengi/banki/ukrainskie-banki-otkazyvajutsja-ot-gosobligacij-140562/

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«Дело» в материале «Сотня новых украинских капиталистов» пишет – «Инвестгазета» совместно с Raiffeisen Private Wealth Forum 2010 назвала 100 новых капиталистов Украины. Соcтавители «100 новых капиталистов Украины» включили в проект только бизнесменов, которые не имеют отношения к большой приватизации, не строили свой бизнес на связях с властью…

http://delo.ua/biznes/kompanii/sotnja-novyh-ukrainskih-kapitalistov-140558/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Президенты занялись бизнесом» пишет – представители крупного бизнеса вчера провели встречу с президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Предприниматели отметили улучшение отношений между странами, а, следовательно, повышение инвестиционной привлекательности Украины. Однако главным нерешенным вопросом они назвали транзит среднеазиатского газа через территорию России. Медведев к такому повороту событий оказался явно не готов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1371601

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Грязным деньгам не дают отмыться» пишет – парламент ужесточил контроль за финансовыми операциями и усложнил процедуру госрегистрации предприятий. В легализации доходов, полученных преступным путем, теперь будут подозреваться все лица, осуществляющие сделки на сумму более 150 тыс. грн. А компании, предоставляющие юридические услуги, обязали сообщать подозрительную информацию о своих клиентах в Госфинмониторинг…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1371613

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Издание «Экономические известия» в материале «НДС-облигациям дадут ход» пишет – в распоряжение издания попал итоговый проект постановления Кабмина о выпуске НДС-облигаций. Текст этого документа правительство утвердило на одном из последних заседаний, однако так и не обнародовало. Причиной задержки публикации стал визит миссии МВФ, выступившей против ряда норм документа…

http://state.eizvestia.com/full/nds-obligaciyam-dadut-hod

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Также «Экономические известия» в публикации «Русланы» предложили США» пишут – Россия инициирует присоединение США к производству Ан-124. Участие американцев может вывести из стагнации проект возобновления серийной сборки «Русланов», считают эксперты…

http://markets.eizvestia.com/full/ruslany-predlozhili-ssha

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«Газета по-киевски» в материале «Такого потопа мы просто не видели»» пишет – ливневые дожди принесли жителям Закарпатья крупные неприятности: тут опасаются пить воду из колодцев, откачивают воду из домов и говорят, что им не по карману страховка от наводнения…

http://mycityua.com/articles/country/2010/05/19/080002.html

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«Газета по-киевски» в материале «МАФиозный бизнес На примере одного небольшого участка у метро «Героев Днепра» «Газета…» убедилась:» - только один из 27 (!) киосков в столице стоит на законных основаниях…

http://mycityua.com/articles/city/2010/05/19/082023.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Из Киева могут исчезнуть троллейбусы» пишет - чтобы избавить столицу от пробок, власти хотят заменить троллейбусы автобусами…

http://www.segodnya.ua/news/14137566.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Аварийная посадка евро, или Еврокранты от политической иглы...» пишет - курс евро обваливает не экономическая ситуация, а политические реалии еврозоны, считают эксперты. Методы США по выходу из кризиса, на которые оглядывалась Европа, подвели ЕС. Может ли евро упасть ниже 7 гривень? Может, если…

https://economics.unian.net/rus/detail/46760

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «СССРовские разборки, или Доля Украины - «нулевой вариант» пишет - среди вопросов киевских встреч Януковича и Медведева – подписание «нулевого варианта». Кремль уверен в разрешении проблемы. А и, правда, зачем Украине претендовать на собственность СССР?..

https://economics.unian.net/rus/detail/46754

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Обрусение Ан-148: от слов к делу. Украина не против?» пишет - Ан-148, благодаря «плодотворным» переговорам с РФ, может стать украинским самолетом чисто условно, фактическое его производство перенесется в Россию. Соседка на это уже намекнула…

https://economics.unian.net/rus/detail/46707

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Помощь Греции не спасает евро» пишет – Евросоюз предотвратил дефолт Греции. Это успокоило спекулянтов и позволило евро отыграть часть потерь к доллару. Однако угроза дефолтов в Европе по-прежнему угрожает позициям евро…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/19/234738

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Издание «Ведомости» в материале «Яндекс» вышел в свет пишет – сегодня на yandex.com заработает поиск «Яндекса» по зарубежным сайтам. Решив выделить его в отдельный домен, компания бросает вызов Google…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/19/234737

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Издание «Известия» в публикации «По Европе летает только пепел» пишет - исландский вулкан Эйяфьятлайокудль снова напомнил о себе. Из-за очередного облака пепла, накрывшего Европу, в понедельник было отменено около тысячи рейсов. По прогнозам метеорологов, в этот раз пепельная туча может дойти до Сибири. Грозит ли России закрытие воздушного пространства?..

http://www.izvestia.ru/world/article3141956/

(УНИАН)