Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что пришел к власти пожизненно. Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в интервью «Левому берегу».

По ее словам, «ему легко установить полный контроль над телевидением, радиовещанием, судебной системой. Главное – над мажоритарной, в крайнем случае, смешанной системой выборов на всех уровнях. Легко, при условии безразличия общества».

Параллельно с этим, говорит Ю.ТИМОШЕНКО, «он не прочь уничтожить реальную оппозицию, поддержав, взрастив, взлелеяв «взамен» свою, ручную - острую и интеллектуальную, коммунистическую и националистическую. Лишь бы гавкала и замолкала по взмаху руки «хозяина». Вам ничего это не напоминает?»…

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «план ЯНУКОВИЧА уже в действии. И с первым его пунктом он уже справился, со вторым – частично. С центральными каналами ТV «все в порядке», об этом публично сказали журналисты с «1+1» и СТБ, но, думаю, их за несколько месяцев приструнят или уволят. У общества нет каналов «Интер», «1+1», УТ-1. Нет у общества и других «кнопок». Они есть у ЯНУКОВИЧА, потому что принадлежат тем, кто либо делит с ним деньги, либо от него зависит, либо у него работает, либо его боится. Иногда всё вместе».

Да, соглашается лидер БЮТ, «существуют политические ток-шоу, но политиков там выставляют, как полунормальных, так, что стране за них становится стыдно. Но, даже не ток-шоу – главное. Главное – ежедневные: утренние, дневные и вечерние новости, где технологии манипулирования сознанием достигли совершенства. В этих новостях из человека с IQ близким к трагической нулевой отметке создают лидера нации. В этих новостях осуждение мировым демократическим сообществом отдельных поступков власти трактуют, как европейский или евроатлантический триумф, а реплики «людей с улицы» подобраны под нужный шаблон».

«Так что первый пункт программы присвоения страны ЯНУКОВИЧ практически выполнил», -отметила Ю.ТИМОШЕНКО.