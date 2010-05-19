Левочкин: Украина и Россия готовят меморандум

Украина и Россия в совместном меморандуме изложат перечень спорных вопросов о субъектах предпринимательской деятельности.

Об этом глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил в интервью газете «Дело» (№79 за 19 мая).

В частности, он прокомментировал заявление Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Украине Михаила ЗУРАБОВА о том, что сейчас готовится список спорных вопросов, которые Украина и Россия должны решить в ближайшее время.

«Речь шла о спорных вопросах субъектов предпринимательской деятельности. Мы договорились подготовить меморандум, в котором изложим перечень проблем для их последующего решения», - уточнил С.ЛЕВОЧКИН.

*** Меморандум – дипломатический документ, излагающий фактическую, документальную или юридическую сторону вопроса.