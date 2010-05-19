ВВП еврозоны в 1 кв. вырос на 0,2%

Еврозона. По итогам первого квартала 2010 года, ВВП стран еврозоны вырос на 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом, и на 0,5% против аналогичного показателя за 2009 год.

Германия. По итогам первого квартала 2010 года, ВВП Германии вырос на 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом, и на 1,6% против 1 кв. 2009 года

Франция. По итогам первого квартала 2010 года, ВВП Франции вырос на 0,1%, по сравнению с предыдущим кварталом, и на 1,2% против 1 кв. 2009 года.

Комментарий. Невозможно понять экономическую модель ЕС. ВВП растет больше, чем ожидали аналитики, а евро теряет платежную привлекательность...