В Украине автопроизводство выросло на 27%
13:19, 19 мая 2010Разное
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Украина. В апреле 2010 года производство автотранспортных средств выросло на 27%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Украина. За январь-апрель 2010 года Запорожский автомобильный завод сократил производство транспортных средств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 53%.
Комментарий. В целом, автопроизводство в Украине растет. А то обстоятельство, что ЗАЗ снижает выпуск продукции, возможно, к лучшему – меньше пострадает наша экология.
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