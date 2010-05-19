В Украине автопроизводство выросло на 27%

13:19, 19 мая 2010
Разное
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Украина. В апреле 2010 года производство автотранспортных средств выросло на 27%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   

Украина. За январь-апрель 2010 года Запорожский автомобильный завод  сократил производство транспортных средств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 53%.

Комментарий. В целом, автопроизводство в Украине растет. А то обстоятельство, что ЗАЗ снижает выпуск продукции, возможно, к лучшему – меньше пострадает наша экология.

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